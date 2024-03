Credibilidade do Marcas reforça a área da construção

O Marcas também reconhece a atuação das empresas da área de construção, e aí, como define diretor comercial da Melnick, Felipe Melnick, combina o que pode ser considerado essencial para o setor.

"A construção é um negócio que lida essencialmente com a credibilidade. Um prêmio como este, que reconhece a confiabilidade de uma marca, mostra que estamos no caminho certo. Estamos entregando a quem investe, aqui que prometemos", comenta.

A empresa vive um ano de perspectivas de melhoras no setor construtivo no Rio Grande do Sul, com projeção de 60% a mais de vendas em relação a 2023 e a meta de chegar a R$ 1 bilhão em valor geral de vendas.

Quem também prestigiou o Marcas de Quem Decide foi o presidente da Construtora Tedesco, Pedro Tedesco Silber, que reconhece a importância da premiação.

"Todos que têm atividade empresarial no Rio Grande do Sul são resilientes. E obter um reconhecimento como o Marcas é um mérito muito importante", diz.