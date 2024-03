Setor industrial prestigia o Marcas de Quem Decide

"É muito bom para as entidades e empresas terem a cada ano essa espécie de termômetro de alta qualidade sobre a percepção do seu trabalho junto ao público a que se destinam. O Marcas sempre demonstra a direção a seguir para se consolidar no mercado".

A definição foi do anfitrião da manhã desta terça, o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry, ao comentar sobre a importância do Marcas de Quem Decide. Representante das indústrias gaúchas, a entidade foi uma das premiadas no evento deste ano, que teve o setor industrial, mais uma vez, com grande destaque.

"O Marcas consagra o nosso trabalho de consolidação da marca em um mercado com concorrentes fortíssimos. Somos uma empresa regional e que, mesmo assim, recebe este reconhecimento do público gaúcho. Especialmente no ano em que a empresa completa 100 anos, é muito motivador subir neste palco e receber o reconhecimento", diz a diretora presidente da Fruki Bebidas, Aline Eggers. A marca de Lajeado, e que recentemente inaugurou sua segunda fábrica em Paverama, foi destacada tanto pelos refrigerantes quanto pela água mineral.

Diretora presidente da Fruki Bebidas, Aline Eggers. IVO GONÇALVES/JC

Também prestigiou o evento e esteve entre as marcas destacadas a General Motors, representada pela sua líder de ESG para a GM América do Sul, Daniela Kraemer.

"É um reconhecimento de um trabalho conjunto com a comunidade e o consumidor. A história do prêmio se confunde com a história da GM no Rio Grande do Sul, faremos 25 anos no ano que vem. É uma honra, porque aqui somos gaúchos que produzem para o mundo", diz a diretora.

A empresa anunciou no começo do ano investimentos de R$ 7 bilhões no Brasil, e em breve deve anunciar quanto deste valor será destinado à sua unidade em Gravataí, no Rio Grande do Sul.

Líder de ESG para a GM América do Sul, Daniela Kraemer. TÂNIA MEINERZ/JC

E quando se fala em indústria, é impossível não tratar do tema da sustentabilidade. Neste aspecto, o Marcas de Quem Decide destacou líderes no setor. É o caso da CMPC, que tem fábrica em Guaíba e recentemente concluiu o maior investimento em um projeto industrial sustentável no Rio Grande do Sul.

"O reconhecimento pelo Marcas consolida nossa identidade sempre relacionada à sustentabilidade. Fortalece a ideia de produzirmos de maneira limpa e de que temos uma marca fortemente relacionada com este propósito. Um grande estímulo em um ano que promete uma retomada do crescimento de produção, com recuperação de preços, no setor de celulose. As perspectivas são bem positivas", aponta o diretor geral interino da empresa, Jailson Aquino.

Diretor geral interino da CMPC, Jailson Aquino. IVO GONÇALVES/JC

Em suas unidades de Sapucaia do Sul e Charqueadas, a Gerdau também investe em avanços na produção ambientalmente responsável. Uma prática que mantém a empresa gaúcha entre as mais lembradas e preferidas no mercado gaúcho.

"O reconhecimento a uma empresa que é gaúcha e faz questão de reforçar suas raízes é sempre muito importante. Hoje chegamos ao mundo e sabemos que muito mais difícil do que avançar, como conseguimos, é se manter no topo. O Marcas demonstra que estamos na direção certa, especialmente em um ano desafiador para o setor", diz o diretor global de comunicação da Gerdau, Pedro Torres.

Diretor global de comunicação da Gerdau, Pedro Torres. Gerdau/Divulgação/JC

Para o presidente do Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC), Celestino Oscar Loro, o Marcas consolida-se como uma chancela no mercado.

"Para o setor industrial e empresarial, de um modo geral, é um prêmio que não reconhece somente o momento, mas trajetórias e construções de marcas no Rio Grande do Sul. Em um momento em que o país vive algumas incertezas, e que o investidor precisa de maior previsibilidade e responsabilidade vindos da gestão das contas públicas, o Marcas é uma demonstração de confiança importante", resumo o dirigente.