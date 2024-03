Veja quais são as 10 grandes marcas preferidas e mais lembradas no RS

A pesquisa Marcas de Quem Decide 2024, realizada pelo Jornal do Comércio, revelou, na manhã desta terça-feira (12), no Teatro do Sesi, em Porto Alegre, as preferências dos executivos e lideranças do Rio Grande do Sul. Conforme as indicações do público, foram listadas as 10 Grandes Marcas Gaúchas do Ano.