Troca de posições define nova Grande Marca Gaúcha preferida

Se em 2023 a Tramontina liderou a categoria Grande Marca Gaúcha do Ano tanto na lembrança quanto na preferência, desta vez houve troca de posições. A Gerdau, agora, é a marca mais lembrada pelos executivos do Rio Grande do Sul, seguida por Tramontina. Na preferência, continua a Tramontina na categoria, seguida por Gerdau.

A lembrança da Gerdau passou de 8% em 2023 para 11,75% em 2024. Pedro Torres, diretor de comunicação e relações institucionais da Gerdau, comentou o avanço.

“Nossa história centenária está entrelaçada com o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Possuímos duas unidades de produção de aço no Estado, em Sapucaia do Sul e Charqueadas, que seguem como hubs importantes de crescimento da Gerdau e de desenvolvimento socioeconômico da região. Neste ano, continuamos presentes no dia a dia dos principais times de futebol do Rio Grande do Sul, uma vez que renovamos o patrocínio oficial das categorias de base do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e do Sport Club Internacional, ambos os times principais do Rio Grande do Sul. Além disso, somos uma das principais patrocinadoras do South Summit, um dos grandes eventos voltados para o ecossistema de inovação e negócios, que ocorre, em março, em Porto Alegre”, salienta ele.