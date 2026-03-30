Gerdau e Rio Grande do Sul: um legado de 125 anos que molda o futuro

Pedro Torres

Diretor Global de Comunicação, Marca e Relações Institucionais da Gerdau

A história da Gerdau é, em sua essência, uma narrativa de profunda conexão com o Estado do Rio Grande do Sul, e também uma das referências mais sólidas de construção de marca no setor industrial. O que começou em 1901 como uma fábrica de pregos em Porto Alegre se tornou a maior empresa brasileira produtora de aço, um crescimento que só foi possível porque a companhia compreendeu que, em um ambiente dinâmico e conectado, a marca é um ativo estratégico tão vital quanto a própria operação. Ao celebrar 125 anos de trajetória este ano, a Gerdau reafirma que suas raízes gaúchas não são apenas uma lembrança do passado, mas o alicerce de uma reputação construída sobre a consistência entre o discurso e a prática.

O desenvolvimento da companhia no Estado, alavancado pelas unidades industriais em Sapucaia do Sul e Charqueadas, demonstra como decisões consistentes moldam a percepção de mercado, uma vez que o Rio Grande do Sul sempre ocupa um papel estratégico para o crescimento da empresa e para o modelo de negócio que impulsionou a Gerdau ao longo de mais de um século. Hoje, essas operações não são apenas pilares de eficiência e competitividade, mas símbolos de um posicionamento que une tradição e inovação.

A construção de uma marca forte exige que o propósito seja o norteador de cada investimento. Quando a Gerdau direcionou R$ 51,4 milhões para a reconstrução do Estado, em frentes como educação, habitação e empreendedorismo, após as fortes chuvas de 2024, ela não apenas exerceu responsabilidade social, mas fortaleceu seu posicionamento como um agente transformador e essencial para a sociedade. É essa entrega de valor real que gera admiração e sustenta a liderança da marca em rankings globais de reputação.

Olhando para o presente e projetando o futuro, a estratégia da Gerdau segue ancorada na premissa de que marcas resilientes são aquelas que colocam as pessoas e o planeta no centro. Com mais de 30 mil colaboradores e colaboradoras, e uma cultura de alto desempenho, a companhia utiliza a transparência e as relações estratégicas para mitigar riscos e capturar oportunidades em um mercado em constante transformação.