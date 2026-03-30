Conexões de Valor

Luiz Carlos Bohn
Presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP
Ao longo da minha vida, tive o prazer de conhecer muitas histórias de êxito no comércio. Trajetórias de homens e mulheres que prosperaram nos mais variados segmentos. Se alguém me perguntasse se existe uma receita de sucesso comum entre todos eles, eu diria que, além de uma grande habilidade de gestão, compartilhavam uma notável capacidade de criar conexões, especialmente com seus clientes.
Esses negócios conseguiam estabelecer vínculos profundos com seus consumidores, a ponto de transformá-los em verdadeiros consultores, atentos e interessados na melhoria contínua. Em muitos casos, tornavam-se também fãs incondicionais — pessoas que divulgavam, defendiam e promoviam essas empresas.
Conectar-se é formar um elo. E elos são poderosos instrumentos de geração de valor. Empresas que constroem boas relações com fornecedores conquistam melhores condições de pagamento, preços e prazos, além de parcerias que podem impulsionar o desenvolvimento de produtos e soluções. Organizações que criam conexões genuínas com seus colaboradores contam com muito mais do que uma força de trabalho: têm pessoas comprometidas com o crescimento do negócio, pois se reconhecem como parte dele. Nesse contexto, prevalece o espírito de equipe. É quando o “nós” substitui o “a empresa” em todas as conversas, e surge daí um diferencial essencial: o compromisso, o que torna tudo mais eficiente e dinâmico.
Há ainda outro tipo de conexão capaz de promover transformações profundas: aquela estabelecida entre empresas do mesmo setor. Quando as empresas deixam de se enxergar como concorrentes e passam a atuar como agentes que compartilham interesses, tornam-se, juntas, não só mais fortes, mas tornam-se essencialmente mais relevantes e influentes. Essa união pode gerar mudanças significativas, melhorar o ambiente de negócios e impulsionar o crescimento coletivo.
Quanto mais conexões somos capazes de estabelecer, mais fortes se tornam nossos negócios. Conexões verdadeiras exigem escuta ativa, verdade, empatia e coerência entre discurso e prática. São elas que sustentam a confiança, fortalecem a reputação e criam oportunidades que não surgiriam de outra forma. Negócios que entendem isso não apenas vendem produtos ou serviços, mas constroem legados, ampliando seu impacto e se tornando cada vez mais relevantes ao longo do tempo. Compreender o valor das conexões é , antes de tudo, reconhecer que nenhum negócio cresce de forma isolada. Saber construir e nutrir relacionamentos sólidos não é um simples diferencial, é um elemento fundamental para a sustentabilidade e prosperidade dos negócios.