Contemplada na edição 2023 da pesquisa Marcas de Quem Decide, do Jornal do Comércio, a CMPC, com sede em Guaíba, vem trabalhando fortemente para concluir uma de suas mais importantes iniciativas dos últimos anos. Previsto para estar concluído no último trimestre de 2023, o projeto BioCMPC tornará a planta da companhia uma das mais sustentáveis do Brasil no setor de celulose, além de criar milhares de novos postos de trabalho.

Enquanto acompanha e aguarda o resultado da consulta pública da minuta de resolução sobre o Zoneamento Ambiental para Atividade de Silvicultura no Rio Grande do Sul, aberto pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema), a empresa alinha suas diretrizes para a busca da máxima sustentabilidade. Pertencente ao grupo chileno CMPC, a empresa é a maior indústria do Estado e produz cerca de 1,9 milhão de toneladas de celulose por ano. Orçado originalmente em R$ 2,75 bilhões, mas podendo chegar a um número final de R$ 3 bilhões, por conta da variação do dólar, o projeto é conduzido com o segundo maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul e o maior em termos de ESG no Estado, lembrou a diretora de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade, Sharon Bicca Treiguer.

O projeto BioCMPC prevê a implantação de investimentos em modernização operacional, além de novas medidas de controle e gestão ambiental. São 31 iniciativas que se dividem na implantação de novos equipamentos de controles ambientais e o repotenciamento de sistemas já existentes, novas iniciativas voltadas à gestão ambiental e ações de modernização operacional.

Ao final, o BioCMPC irá gerar um importante ganho de performance para a unidade de Guaíba, por meio do aumento na capacidade produtiva. A sustentabilidade está completamente alinhada às ações de modernização e leva à melhora de grande parte dos resultados dos indicadores de meio ambiente.

Conforme a empresa, a soma dessas medidas eleva a planta da CMPC em Guaíba para a condição de uma das mais sustentáveis do Brasil, quando considerados parâmetros como gestão de resíduos, tratamento de efluentes, emissões atmosféricas, sistemas de tratamento de gases e gestão ambiental.