Lideranças empresariais e políticas do Rio Grande do Sul destacaram a importância das marcas durante a realização do Marcas de Quem Decide 2023 nesta terça-feira (4) no Teatro do Sesi, em Porto Alegre. O evento apresentou as marcas preferidas e mais lembradas por executivos e gestores gaúchos.

O presidente em exercício da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Ribeiro, destacou que o prêmio é um dos eventos empresariais mais importantes do Rio Grande do Sul. "O Marcas de Quem Decide é realizado há 25 anos e esse ano adquire uma importância maior porque o Jornal do Comércio está comemorando 90 anos", ressaltou. Ribeiro destacou ainda a volta do Marcas ao Teatro do Sesi no período pós-pandemia. "O Marca é o DNA das empresas e ocorre com sucesso no Rio Grande do Sul", acrescentou. Segundo Ribeiro, os 90 anos do Jornal do Comércio é uma marca importante tanto para a imprensa brasileira quanto para a mundial. "O jornal é um veículo de comunicação que presta grandes serviços tanto para a indústria quanto para o comércio."

O presidente Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio), Luiz Carlos Bohn, disse que o evento se consolidou como um dos mais importantes do Estado. "O Jornal do Comércio merece os parabéns pelos 90 anos e pela consolidação do Marcas de Quem Decide. O Marcas é um evento muito aguardado pelo setor empresarial."

O presidente da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) Rodrigo Souza Costa, afirmou que o Marcas de Quem Decide é um importante reconhecimento para a classe produtiva e representa um verdadeiro momento de celebração. "Todos os empresários aguardam pelo prêmio do Marcas de Quem Decide", explicou. Já Simone Leite, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora da Federasul, observou que o prêmio é muito aguardado pelas empresas. "O reconhecimento é o combustível para que todos possam seguir em frente. É uma premiação que demonstra o que tem de bom no Rio Grande do Sul", acrescentou.

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), Márcio Schuch Silveira, afirmou que a premiação é um reconhecimento da profissão contábil. "Ser preferido da sociedade gaúcha nos orgulha muito e demonstra que estamos no caminho certo do nosso trabalho que é comunicar a sociedade tudo que o conselho realiza", explicou o dirigente, que lidera 38 mil profissionais da contabilidade em atuação no Rio Grande do Sul.

O presidente do Lide - Grupo de Líderes Empresariais, Eduardo Fernandez, disse que o evento é um dos mais importantes do Rio Grande do Sul. "É um evento muito relevante porque a sociedade consegue avaliar as marcas que impactam no desenvolvimento das empresas e que contribuem para o crescimento do Estado", acrescentou. Segundo Fernandez, o prêmio tem o aval do Jornal Comércio que tem uma credibilidade de 90 anos.

O cônsul-geral da Argentina em Porto Alegre, Jorge Perren, afirmou que o Marcas de Quem Decide é uma ferramenta de enorme utilidade para quem é de fora do Rio Grande do Sul. "Com o prêmio, conseguimos identificar os líderes em cada setor. O Marcas de Quem Decide é uma ferramenta utilizada por mim e minha equipe desde que cheguei a Porto Alegre há cinco anos", ressaltou.