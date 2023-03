Já é tradicional: o Marcas de Quem Decide abre a agenda empresarial do Rio Grande do Sul. Como o evento reconhece as marcas mais lembradas e preferidas dos gaúchos, normalmente, os CEOs das grandes empresas participam do evento.

Tanto que o Marcas recebe o apelido de o “evento que reúne o PIB gaúcho”. Por conta da massiva participação de lideranças, os governantes fazem questão de garantir sua presença.

O governador do Estado e o prefeito de Porto Alegre, frequentemente, discursam durante a cerimônia. É o momento deles falarem diretamente com um público que gera empregos e riquezas ao Rio Grande do Sul.

Além disso, estudantes e especialistas em Comunicação se interessam em entender o que impacta o público. Por isso, muitos jornalistas são vistos no evento.