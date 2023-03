> A divulgação do Marcas de Quem Decide 2023 será no dia 4 de abril no Teatro do Sesi, em Porto Alegre.

> Há alguns critérios de participação. Algumas pessoas são convidadas pelo departamento de marketing e comercial do JC. O público é recebido com um café da manhã a partir das 8h.

> No evento, o público fica sabendo quais as marcas mais lembradas e preferidas no Rio Grande do Sul em 78 categorias. Gráficos mostram as cinco primeiras colocadas e suas variações ao longo dos anos.

> No dia 28 de abril será encartado no Jornal do Comércio o caderno Marcas de Quem Decide, com a pesquisa completa, análises, artigos e reportagens.