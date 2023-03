Em 2023, a pesquisa Marcas de Quem Decide chega à 25ª edição. Após o período da pandemia, quando o evento de divulgação dos dados foi realizado de forma online e depois no Cais Embarcadero, a cerimônia volta ao Teatro do Sesi, em Porto Alegre. A história do trabalho começou em 1999.

Na primeira edição, a pesquisa Marcas de Quem Decide investigou 41 setores da indústria, comércio, serviços, negócios e lazer, ouvindo 246 empresários e executivos. As marcas melhores colocadas de cada categoria (uma top of mind e uma top of preference) foram apontadas em um caderno especial encartado no Jornal do Comércio de 19 de abril de 1999. Eram 20 páginas em preto e branco com os resultados explicados em textos e tabelas, além de dois artigos de opinião e duas matérias.

O projeto foi crescendo e ganhando atenção do mercado e de patrocinadores. Ao longo de todo ano, as marcas anunciam na mídia a conquista dos títulos, pois isso gera credibilidade nos mercados que atuam.

Em 2021, a 23ª edição do Marcas de Quem Decide foi comemorada, pela primeira vez, de forma online devido à pandemia do coronavíurs, no dia 15 de abril, onde homenageou todos os líderes da pesquisa. A edição impressa foi veiculada no dia 26 de abril, apresentando 75 setores e três categorias especiais, tendo como conceito "Um novo tempo para se reinventar". Veja a linha do tempo completa aqui

O ano de 2023, portanto, é de celebração pela superação das dificuldades. As dificuldades, no entanto, não interromperam a execução da pesquisa em nenhum momento, ajudando, inclusive, as marcas a entenderem o seu impacto mesmo distante fisicamente do público.

Neste ano, a divulgação será no dia 4 de abril, a partir das 8h.