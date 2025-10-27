Macrorregião Norte do RS é nova locomotiva da economia gaúcha

Mapa Econômico do RS Desde a primeira temporada do, em 2023, chamou a atenção da nossa equipe a diversidade e a pujança da economia da Macrorregião Norte do Rio Grande do Sul.

Além do motor do agronegócio, notadamente na produção de grãos, especialmente soja – característica dessa parte do Estado onde as plantações dominam a paisagem até a borda das rodovias –, verificou-se que a área setentrional do solo gaúcho é rica em oportunidades de desenvolvimento.

destaque para usinas de biocombustíveis Isso passa por atividades já consolidadas, como um polo metalmecânico com forte indústria de máquinas e implementos agrícolas, bem como um crescente beneficiamento de grãos, com

Essa percepção foi confirmada em 2024, nos números que levantamos a partir do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios, que mostram o crescimento da participação da Macrorregião Norte na economia do Estado.

segunda força da economia gaúcha, atrás apenas da Macrorregião Metropolitana A soma do PIB de seus 11 Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), com 221 municípios, já representa a– o dado regional que consolidamos a partir dos municípios é de 2021, o mais recente disponível, divulgado no ano passado pelo IBGE.

ao visitar diferentes municípios para ouvir as lideranças regionais sobre desafios e oportunidades Para além dos números levantados pela reportagem e pelo nosso trabalho de pesquisa, a realidade que conferimos in loco,, mostra essa força econômica no Norte gaúcho.

crescimento urbano da principal cidade do Norte gaúcho, com mais de 100 edifícios em construção na cidade Em 2023, ao realizarmos o evento em Passo Fundo, vimos a força do setor de serviços, com polo de saúde, universidades, grandes redes de varejo e um crescente investimento na indústria de biocombustíveis. Agora, em 2025, chamou a atenção o

Passo Fundo registra ampla expansão urbana, com mais de 100 edifícios em construção atualmente Ana Stobbe/Especial/JC

evento do Mapa Econômico em 2024 mais de 22 mil empresas ativas e um mercado de trabalho formal que segue em franco crescimento, atraindo até estrangeiros. Outro município que avança a olhos vistos é Erechim, onde realizamos o. Novas fábricas foram atraídas, ocupando espaços abertos com distritos industriais em expansão. Também ali a pujança econômica é vista em diversos setores, com

Cruz Alta, que sediou o painel de 2025, recebeu recentemente o anúncio do maior investimento da sua história, R$ 1,25 bilhão em uma usina de beneficiamento de soja a ser construída por três cooperativas, organizações que são um dos pilares da economia da região.

terra onde nasceu o escritor Erico Verissimo também chama atenção pelos pivôs usados na irrigação dos campos agrícolas – tema central para a agenda de desenvolvimento do Estado, considerando as recorrentes estiagens que afetaram a produção de grãos e o PIB gaúcho nos últimos anos – e pela existência do modal ferroviário.

uso de trens, por sinal, foi um dos diferenciais que definiu a escolha de Cruz Alta para receber o investimento das cooperativas . O crescente processamento de grãos, ao invés da venda in natura, como commodity, é outra marca da transformação da economia no Norte gaúcho.

Entre os desafios, de novo a questão da infraestrutura surgiu com força, assim como o financiamento dos produtores rurais. A perda de população em pequenos municípios gaúchos também afeta a Região Norte, cenário difícil que é compensado, em parte, pelo crescimento das cidades médias e grandes.

São alguns temas decisivos para o desenvolvimento econômico da parte setentrional do Estado, mas também de todo o Rio Grande do Sul, que esta quarta edição do Mapa Econômico do RS (capítulo Norte) de 2025 aprofunda.

O resultado é um panorama das diferentes cadeias produtivas, mostrando janelas de oportunidades para estimular o desenvolvimento e caminhos para superar desafios. Mais do que isso, a iniciativa busca, com jornalismo de dados, cruzar informações e criar novos indicadores sobre o presente da economia gaúcha, permitindo mais precisão no planejamento do futuro do Estado.

Depois de termos passado neste ano por Bagé (Macrorregião Sul), Lajeado (Central e Vales), Garibaldi (Serra) e Cruz Alta (Norte), vamos fechar o ciclo de debates de 2025 no dia 6 de novembro, com um painel em Porto Alegre, em que discutiremos as Regiões Metropolitana, Vale do Sinos e Litoral.

Até lá, seguiremos publicando novas informações sobre a economia do Rio Grande do Sul. Boa leitura!