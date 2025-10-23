Passo Fundo quer se tornar a 4ª economia do RS

De acordo com o último levantamento do PIB municipal, de 2021, Passo Fundo, na Região da Produção, era a 6ª sexta maior economia gaúcha, registrando um aumento de quase 25% do PIB em relação ao ano anterior. Com uma receita anual bilionária, a projeção para 2026 é de chegar a R$ 1,5 bilhão no orçamento - 17,4% a mais do que em 2025 - e, até 2029, beirar os R$ 2 bilhões de receita. A meta é, de acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento, Adolfo de Freitas, tornar Passo Fundo, no curto prazo, a quarta maior economia do Rio Grande do Sul.
"No próximo levantamento, acreditamos que já estaremos figurando como a quinta economia do Estado, e estamos em pleno crescimento orçamentário, a economia segue aquecida e o ambiente em Passo Fundo está consolidado para novos negócios e investimentos, desde o agronegócio até a inovação. Já somos hoje o segundo polo de inovação do Rio Grande do Sul", aponta o secretário.
O indicador mais recente para essa projeção positiva foi verificado em agosto. O mês posterior ao início do tarifaço norte-americano teve Passo Fundo como o município que mais exportou no Rio Grande do Sul, com 86,8% dos valores exportados para a China. O município é o carro-chefe da macrorregião que registra maior crescimento no Estado. No acumulado entre janeiro e agosto, Passo Fundo exportou US$ 979,3 milhões, com 65,2% em soja, e é o terceiro maior exportador gaúcho.
Ao todo, dez municípios deste recorte do Estado figuram entre os 50 maiores exportadores. Somados, estes dez municípios já negociaram, até o final de agosto, US$ 1,8 bilhão com compradores estrangeiros. Mais da metade desses valores foram negociados a partir de Passo Fundo.
"Temos aqui, por exemplo, a Be8, que movimenta o equivalente a 18% do PIB municipal e tende a aumentar muito a sua contribuição para a economia do município com as novas produções de etanol e glúten vital, mas isso não se limita à sua operação. Cada vez mais as cadeias produtivas têm se consolidado e atraído novos players para a cidade. Com o aporte da Be8, por exemplo, uma empresa norte-americana já confirmou que deve investir junto a esse complexo. Já temos a confirmação da produção de amônia a partir do hidrogênio verde, e uma empresa de bio soluções já tem área na cidade para uma unidade de biometano. No campo, somente com o investimento da Be8, aumentarão em 20 vezes as lavouras de inverno em toda a nossa região", explica Freitas.
Nos próximos meses, o município pretende licitar a área da antiga indústria Manitowoc para garantir mais um complexo industrial produtivo.
Na área da tecnologia da informação, de acordo com Adolfo de Freitas, o município concorre atualmente com São Paulo para a instalação de um grande empreendimento.
"Quem poderia imaginar alguns anos atrás que Passo Fundo estaria competindo com São Paulo por investimentos. Isso mostra o quanto estamos avançando e conscientes de que a economia precisa estar se renovando. Temos aqui importantes hubs, como o UPF Valley, o Hub Aliança, as faculdades e nove hospitais", justifica o secretário.
Passo Fundo já tem a sua lei de desenvolvimento, que reduz à menor alíquota, de 2% o ISS para empreendimentos de TI, e ainda a criação da lei de sandbox, que permite o desenvolvimento de startups e soluções no município. De acordo com Freitas, Passo Fundo tem hoje 60 mil CNPJs ativos.
O reflexo da transformação é visto em uma das portas de entrada de Passo Fundo. No último ano, com 720 passageiros por dia, o Aeroporto Lauro Kurtz, que deve receber investimentos e ampliação em uma PPP, atingiu a movimentação que era prevista somente para 2030.
Maiores exportadores da região
- Passo Fundo (3º do RS) negociou US$ 979,3 milhões (-15,5%/2024): 65,2% em soja, mesmo triturada, com 64% das exportações para a China
- Cruz Alta (11º do RS) negociou US$ 345,8 milhões (-25,1%/2024): 53% soja, tortas e resíduos, óleo de soja; 32% trigo, com 78% das exportações para a Ásia (26,4% China)
- Santo Ângelo(20º do RS) negociou US$ 95,6 milhões (15,4%/2024): 96,7% em carne suína, com 73,9% das exportações para a Ásia (31,5% Filipinas)
- Horizontina (23º do RS) negociou US$ 88,3 milhões (37,3%/2024): 99% em máquinas agrícolas, com 60,8% das exportações para a Argentina
- Santa Rosa (27º do RS) negociou US$ 69,1 milhões (-7,9%/2024): 76,2% em carne suína, com 66,9% das exportações para a Ásia (26,5% Filipinas)
- Soledade (31º do RS) negociou US$ 65,8 milhões (-4,2%/2024): 54,2% em pedras preciosas, com 24,6% das exportações para a China
- Erechim (32º do RS) negociou US$ 63,6 milhões (-5,5%/2024): 60% em carrocerias, reboques e semirreboques, veículos, com 60% das exportações para a América do Sul (29,5% Chile)
- Ijuí (33º do RS) negociou US$ 63,6 milhões (-28,3%/2024): 71,1% em tortas e outros resíduos sólidos de óleo de soja, com 59% das exportações para a Ásia (27,7% Indonésia)
- Não-Me-Toque (46º do RS) negociou US$ 39,7 milhões (22,2%/2024): 93,7% em aparelhos e máquinas agrícolas, com 48,5% das exportações para a América do Sul (19,3% Paraguai)
- Panambi (50º do RS) negociou US$ 31,9 milhões (4,7%/2024): 85% em máquinas e equipamentos agrícolas, com 68,8% das exportações para a América do Sul (26% Paraguai)
(Dados de janeiro e agosto de 2025. FONTE: Ministério do Comércio Exterior)
Os maiores orçamentos municipais 2025:
- Passo Fundo: R$ 1,2 bilhão
- Ijuí: R$ 733,4 milhões
- Santa Rosa: R$ 714,3 milhões
- Erechim: R$ 560 milhões
- Carazinho: R$ 455 milhões