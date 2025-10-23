Passo Fundo quer se tornar a 4ª economia do RS

De acordo com o último levantamento do PIB municipal, de 2021, Passo Fundo, na Região da Produção, era a 6ª sexta maior economia gaúcha, registrando um aumento de quase 25% do PIB em relação ao ano anterior. Com uma receita anual bilionária, a projeção para 2026 é de chegar a R$ 1,5 bilhão no orçamento - 17,4% a mais do que em 2025 - e, até 2029, beirar os R$ 2 bilhões de receita. A meta é, de acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento, Adolfo de Freitas, tornar Passo Fundo, no curto prazo, a quarta maior economia do Rio Grande do Sul.

"No próximo levantamento, acreditamos que já estaremos figurando como a quinta economia do Estado, e estamos em pleno crescimento orçamentário, a economia segue aquecida e o ambiente em Passo Fundo está consolidado para novos negócios e investimentos, desde o agronegócio até a inovação. Já somos hoje o segundo polo de inovação do Rio Grande do Sul", aponta o secretário.

O indicador mais recente para essa projeção positiva foi verificado em agosto. O mês posterior ao início do tarifaço norte-americano teve Passo Fundo como o município que mais exportou no Rio Grande do Sul, com 86,8% dos valores exportados para a China. O município é o carro-chefe da macrorregião que registra maior crescimento no Estado. No acumulado entre janeiro e agosto, Passo Fundo exportou US$ 979,3 milhões, com 65,2% em soja, e é o terceiro maior exportador gaúcho.

Ao todo, dez municípios deste recorte do Estado figuram entre os 50 maiores exportadores. Somados, estes dez municípios já negociaram, até o final de agosto, US$ 1,8 bilhão com compradores estrangeiros. Mais da metade desses valores foram negociados a partir de Passo Fundo.

"Temos aqui, por exemplo, a Be8, que movimenta o equivalente a 18% do PIB municipal e tende a aumentar muito a sua contribuição para a economia do município com as novas produções de etanol e glúten vital, mas isso não se limita à sua operação. Cada vez mais as cadeias produtivas têm se consolidado e atraído novos players para a cidade. Com o aporte da Be8, por exemplo, uma empresa norte-americana já confirmou que deve investir junto a esse complexo. Já temos a confirmação da produção de amônia a partir do hidrogênio verde, e uma empresa de bio soluções já tem área na cidade para uma unidade de biometano. No campo, somente com o investimento da Be8, aumentarão em 20 vezes as lavouras de inverno em toda a nossa região", explica Freitas.

Nos próximos meses, o município pretende licitar a área da antiga indústria Manitowoc para garantir mais um complexo industrial produtivo.

Na área da tecnologia da informação, de acordo com Adolfo de Freitas, o município concorre atualmente com São Paulo para a instalação de um grande empreendimento.

"Quem poderia imaginar alguns anos atrás que Passo Fundo estaria competindo com São Paulo por investimentos. Isso mostra o quanto estamos avançando e conscientes de que a economia precisa estar se renovando. Temos aqui importantes hubs, como o UPF Valley, o Hub Aliança, as faculdades e nove hospitais", justifica o secretário.

Passo Fundo já tem a sua lei de desenvolvimento, que reduz à menor alíquota, de 2% o ISS para empreendimentos de TI, e ainda a criação da lei de sandbox, que permite o desenvolvimento de startups e soluções no município. De acordo com Freitas, Passo Fundo tem hoje 60 mil CNPJs ativos.

O reflexo da transformação é visto em uma das portas de entrada de Passo Fundo. No último ano, com 720 passageiros por dia, o Aeroporto Lauro Kurtz, que deve receber investimentos e ampliação em uma PPP, atingiu a movimentação que era prevista somente para 2030.