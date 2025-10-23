Nova planta industrial para processar soja em Erechim

Em Erechim, onde já opera, por exemplo, a Olfar, com a produção de biodiesel a partir da soja, a Vaccaro Indústria inaugurou, com investimento de R$ 110 milhões, neste ano uma nova planta industrial para o processamento de soja, abrangendo as etapas de recebimento, secagem, armazenagem e transformação dos grãos em farelo de soja convencional, casca de soja e óleo de soja degomado de alta qualidade. De acordo com a empresa, estes produtos atenderão às demandas nacional e internacional, sendo destinados principalmente para a nutrição de aves, suínos e bovinos - atendendo desde pequenos produtores a grandes indústrias de rações - além dos setores de biodiesel, alimentos, cosméticos e farmacêuticos, ampliando significativamente a abrangência de mercado da Vaccaro Indústria.

A empresa já atuava com armazenagem e negociação de grãos de soja. Para o seu novo complexo, porém, foram instalados três dos maiores silos metálicos verticais da América Latina, cada um com capacidade para 310 mil sacas de grãos. A capacidade total de armazenagem do complexo em Erechim saltará para 2,5 milhões de sacas - 150 mil toneladas de soja. A maior parte da matéria-prima será adquirida diretamente dos produtores parceiros da Vaccaro, que fornecem grãos para 22 unidades de recebimento do grupo no Rio Grande do Sul.

Celena Alimentos investe no processamento de girassol

A empresa Celena Alimentos, que produz os óleos das marcas Violeta e Lilás, avança, em uma nova direção: o estímulo à produção de grãos de girassol. Com suas equipes técnicas apoiando os produtores que têm no girassol uma cultivar adequada para a rotação de solos, Giruá lidera a área de cultivo do novo grão no Rio Grande do Sul e, segundo a empresa, as lavouras acompanhadas apontam aumento de produtividade, chegando, em alguns pontos do Estado, a 43 sacas por hectare. O produto gaúcho também tem se mostrado altamente eficiente, chegando, no processamento da Celena, a 42% de teor médio de óleo no grão. Assim como faz com a canola, a empresa também processa o farelo de girassol. Ambos os farelos são bastante destinados à alimentação animal.