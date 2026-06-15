Mapa Econômico conclui giro de 2026 pelo RS com evento em Porto Alegre

O Mapa Econômico do RS conclui o giro pelo Estado em Porto Alegre, com evento nesta quinta-feira, 18 de junho, às 17h. Trata-se do quinto painel para debater com lideranças regionais os desafios e as oportunidades de desenvolvimento.
O evento acontecerá no Teatro CIEE-RS Banrisul (Rua Dom Pedro II, 861, bairro Higienópolis em Porto Alegre). O foco do encontro será debater a Macrorregião Metropolitana, formada pela região homônima, pelo Vale do Sinos e o Litoral Norte.
Os painelistas desta edição serão o diretor-geral de Celulose da CMPC no Brasil, Antonio Lacerda, a diretora do Tecnopuc, Flavia Fiorin, e o diretor-geral da Santa Casa, Jader Pires. A mediação do painel é do editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, que também apresentará um resumo do trabalho do Mapa Econômico do RS.
A cada ano, o JC promove encontros nas cinco macrorregiões do Estado, debate o desenvolvimento e produz conteúdo destacando avanços, conquistas e os desafios que moldam o presente e o futuro do Rio Grande do Sul.
Formular indicadores da economia gaúcha é o papel do Mapa Econômico do RS, um projeto que surgiu em 2023 para apontar e analisar os principais vetores econômicos do Estado. Para tanto, trabalha com jornalismo de dados, entrevistas, informações do poder público e entidades empresariais, além de ouvir in loco as lideranças de cada região.
Conforme o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, a iniciativa está em linha com o propósito da publicação. "Desde a sua fundação em 1933, o Jornal do Comércio tem como objetivo trazer informações exclusivas e estratégicas aos negócios, permitindo que os empresários do Rio Grande do Sul possam ter o auxílio de dados para a melhor tomada de decisão. E é isso que o Mapa Econômico do RS proporciona, ao reunir e analisar diferentes indicadores sobre a economia gaúcha e suas cadeias produtivas", afirma.
A inscrição para o evento em Porto Alegre é gratuita, com vagas limitadas, por meio da plataforma Sympla neste link. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br.
Quatro anos de dados sobre a economia do Rio Grande do Sul
Os dados do Mapa Econômico do RS serão apresentados pelo editor-chefe do JC, Guilherme Kolling, que também mediará o painel com representantes da economia da região. "Em 2026, seguiremos aprofundando a discussão sobre a economia do Rio Grande do Sul em cada região, buscando identificar avanços – materializados em oportunidades que saíram do papel – bem como monitorar desafios em cada parte do Estado. Além disso, nossa equipe de profissionais focada em jornalismo de dados buscará mapear novos indicadores da economia gaúcha", explica Kolling.
Esse será o quinto evento em 2026 do Mapa Econômico do RS. Nesta temporada, que encerra em Porto Alegre, o giro para ouvir lideranças regionais também passou por Veranópolis, em 31 de março, Cachoeira do Sul, em 15 de abril, Santana do Livramento, em 12 de maio, e Ijuí, em 28 de maio.
Serviço
Mapa Econômico do Rio Grande do Sul 2026 – Edição Porto Alegre
Local: Teatro CIEE-RS Banrisul (Rua Dom Pedro II, 861, Higienópolis)
Data: 18 de junho, quinta-feira, às 17h