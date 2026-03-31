Veranópolis recebe primeira edição do Mapa Econômico do RS em 2026

De Veranópolis

A cidade de Veranópolis recebe nesta terça-feira (31) o primeiro evento da quarta temporada do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, projeto realizado pelo Jornal do Comércio. O evento foi realizado na Associação Comercial, Cultural e Industrial de Veranópolis (ACIV) e reuniu lideranças empresariais e políticas. O diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, lembrou que o Estado é mais do que apenas Porto Alegre, e que grande parte da força produtiva está no interior e na Serra. "No Mapa Econômico, as lideranças regionais discutem o desenvolvimento", pontuou.

Em mensagem gravada em vídeo, o governador Eduardo Leite citou investimentos realizados no Rio Grande do Sul nos últimos anos, dados apresentados em outro projeto do JC, o Anuário de Investimentos.

O prefeito de Veranópolis Cristiano Dal Pai ressaltou a relevância da região serrana para a economia gaúcha. "O PIB da região está aqui representado hoje, e isso é muito importante para o desenvolvimento porque uma cidade sozinha não cresce. Hoje em Veranópolis e região temos dificuldade de acesso para transportar insumos, produção e fazer o turismo. Isso não impede de pensar o que pode ser feito de bom passando por cima dos obstáculos", afirmou. Dal Pai salientou a importância de investimentos por parte dos municípios nos setores de cultura e turismo, o que aumentará o consumo nas cidades.

O editor-chefe do JC Guilherme Kolling explicou como é feita a divisão dos municípios por regiões no mapeamento de indicadores realizados pelo JC e apresentou dados referentes ao projeto. "As oportunidades identificadas em 2024 já estão saindo do papel, várias delas"

O evento tem como painelistas o presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, Ubiratã Rezler, o presidente da Associação das Indústrias de Móveis do Estado do RS, Vitor Agostini, e o sócio e cofundador do Grupo Bom Futuro e fundador da Vinuta, José Maria Bortoli.