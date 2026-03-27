Projeto Mapa Econômico do RS chega a Veranópolis

A quarta temporada do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul terá sua largada nesta terça-feira (31), em Veranópolis, na Serra Gaúcha. A partir das 17h, a Associação Comercial, Cultural e Industrial de Veranópolis (ACIV) recebe o primeiro evento deste ano, que reunirá lideranças regionais, dirigentes de entidades, empresários e executivos. Os painelistas confirmados são o presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, Ubiratã Rezler, o presidente da Associação das Indústrias de Móveis do Estado do RS, Vitor Agostini, e o sócio e cofundador do Grupo Bom Futuro e fundador da Vinuta, José Maria Bortoli.

Regiões da Serra, Campos de Cima da Serra, Hortênsias, Vale do Paranhana e Encosta da Serra e Vale do Caí apontar e analisar os principais vetores econômicos do Estado. Estará em pauta os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento econômico das. Esse é o papel do Mapa Econômico, um projeto que surge em 2023 para Para tanto, trabalha com jornalismo de dados e formula, ano após ano, indicadores da economia gaúcha.

diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero informações exclusivas e estratégicas aos negócios , permitindo que os empresários do Rio Grande do Sul possam ter o auxílio de dados para a melhor tomada de decisão. E é isso que o Mapa Econômico do RS proporciona, ao reunir e analisar diferentes indicadores sobre a economia gaúcha e suas cadeias produtivas", afirma. A temporada do Mapa promove encontros nas cinco macrorregiões e, conforme o, a iniciativa está em linha com o propósito da publicação. "Desde a sua fundação em 1933, o Jornal do Comércio tem como objetivo trazer, permitindo que os empresários do Rio Grande do Sul possam ter o auxílio de dados para a melhor tomada de decisão. E é isso que o Mapa Econômico do RS proporciona, ao reunir e analisar diferentes indicadores sobre a economia gaúcha e suas cadeias produtivas", afirma.

Os dados do Mapa Econômico serão apresentados em Veranópolis pelo editor-chefe do JC, Guilherme Kolling, que também mediará o painel com Ubiratã Rezler, Vitor Agostini e José Maria Bortoli.

"Em 2026, seguiremos aprofundando a discussão sobre a economia do Rio Grande do Sul em cada região, buscando identificar avanços, materializados em oportunidades que saíram do papel, bem como monitorar desafios em cada parte do Estado. Além disso, nossa equipe de profissionais focada em jornalismo de dados buscará mapear novos indicadores da economia gaúcha", explica Kolling.

Um dos destaques do projeto é a diversificação dos debates e, por isso, a cada ano são escolhidas novas cidades-sede dos encontros. No caso da Macrorregião Serra, as edições anteriores foram realizadas em Caxias do Sul (2023), Bento Gonçalves (2024) e Garibaldi (2025), e agora é a vez de Veranópolis.

A inscrição para o evento é gratuita, com vagas limitadas, por meio da plataforma Sympla. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br.

Serviço



Mapa Econômico do Rio Grande do Sul 2025 – Edição Veranópolis

Local: Associação Comercial, Cultural e Industrial de Veranópolis (ACIV - Endereço: Alameda Santos Dumont, 525 - Femaçã, em Veranópolis)

Data: 31 de março, terça-feira, às 17h

Inscrições: Sympla

Informações: (51) 3213-1318, WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br