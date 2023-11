Inovação puxa nova economia em Porto Alegre e Região Metropolitana

A missão é encontrar soluções para seguir produzindo e impulsionando a economia de todo o Estado, mas de maneira cada vez mais limpa, eficiente e sustentável. As regiões Metropolitana, Vale do Sinos, Litoral e Centro-Sul concentram cerca de 40% do Produto Interno Bruto (PIB) e da população gaúcha.

Entre 62 municípios, o PIB é de R$ 192,8 bilhões, sendo só em Porto Alegre, estão 39% desses valores. É justamente na Capital que já quase não se enxergam pavilhões de grandes indústrias, e muito menos chaminés que simbolizavam um antigo modelo de produção.

A maior riqueza da Capital está no setor de serviços, com um valor adicionado de R$ 60,2 bilhões, e o papel da cidade, que se expande em direção à Região Metropolitana e Vale do Sinos, é o de concentrar a busca de soluções para a nova economia daqui e do mundo. O 4º Distrito, aquele que, no começo do século XX, foi o bairro simbólico da primeira transformação industrial da região, agora é mapeado como um dos principais centros mundiais de inovação. As chaminés que se multiplicavam nos primeiros anos do século passado, agora multiplicam-se sob a forma de grandes centros de colaboração.

“Como costumamos dizer, inovação não pode ser uma piscina de bolinhas. Precisa ter empresas competitivas e que geram valor para a economia. Trabalhamos para detectar os desafios para as empresas e, de maneira muito ativa, identificarmos conexões com quem desenvolve soluções. E Porto Alegre é uma cidade que tem multiplicado o espírito de inovação em diversas áreas da economia”, diz Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira, que é um dos principais hubs de inovação da cidade.

Levantamento de 2021 mostrava que, naquele ano, haviam sido aportados R$ 1,2 bilhão em startups no Rio Grande do Sul, e mais de 60% delas estavam em Porto Alegre. Conforme o Global Startup Ecosystem Report 2023, a cidade é uma das cinco capitais com ecossistema de inovação mais promissores na América Latina, tendo seis startups de Porto Alegre (3), São Leopoldo, Taquara e Novo Hamburgo entre as mais importantes do País em 2023, segundo o ranking Top 100 Open Startups.

O Caldeira é um dos 30 hubs e quatro parques tecnológicos – em breve, serão cinco – mapeados pela prefeitura de Porto Alegre, e que colocam a cidade entre os três principais ecossistemas inovadores do País, com uma estimativa de em torno de mil negócios inovadores. Somente no Instituto Caldeira, levantamento recente aponta que, a partir daquele espaço, no 4º Distrito, foram gerados até R$ 6,5 bilhões em soluções para grandes empresas.





Movimento no 4º Distrito atrai empresas como a Renner



O movimento que acontece hoje no 4º Distrito de Porto Alegre repete o que aconteceu na mesma região há pouco mais de um século. “Com o Caldeira, acabamos, mais uma vez, assim como um século atrás, tendo a oportunidade de estimular novas empresas e empreendedores em uma economia renovada e que tem trazido muitos benefícios não somente para nós, mas para todo o ecossistema”, diz o gerente de Inovação Aberta da Lojas Renner, Cesar Brunetto.

Em 1918, foi no atual espaço do Instituto Caldeira que a empresa de A.J. Renner instalou duas caldeiras importadas da Escócia. Elas geravam a energia necessária para a produção da Renner, e ainda garantiam energia para indústrias vizinhas. Agora, as Lojas Renner, hoje a maior varejista de moda do Brasil, e também as Tintas Renner estão entre as 42 empresas que criaram o Caldeira em 2019. Dois anos depois, o hub foi instalado no prédio. Atuam ali agora 450 empresas e 135 laboratórios de inovação dentro dos 22 mil metros quadrados instalados, e que serão expandidos em 2024.

“Cada vez mais temos empresas colocando energia nessas mudanças, e quanto mais empresas entrarem nesse ecossistema, será melhor para todos. Porto Alegre nos dá muito orgulho. Já somos uma cidade que tem protagonismo nesse movimento”, garante Brunetto.

O exemplo foi visto na recente chamada pública que a Lojas Renner fez em busca de startups com propostas de inovação na área de sustentabilidade. Foram 150 projetos avaliados, vindos de 17 países. E uma das três selecionadas estava justamente no Caldeira. A startup ESG Now, que trabalha com dados de indicadores de produção e sustentabilidade, foi a segunda startup deste ecossistema catapultada pela Renner.

A relação com quem cria soluções tem papel fundamental nas metas para a varejista garantir, até 2030, 100% dos seus produtos e processos mais sustentáveis. Hoje, por exemplo, 40% dos produtos esportivos femininos já são desenvolvidos digitalmente, a partir de uma biblioteca online de tecidos, sem a necessidade de amostras físicas. O resultado é a redução do tempo de desenvolvimento, com menos desperdício, e a chegada mais rápida dos produtos às lojas.

Ou ainda, a inteligência artificial aplicada ao gerenciamento mais eficaz dos estoques, customizando ofertas de produtos mais personalizados ao perfil de cada loja. Neste ano, por exemplo, a empresa investiu quase R$ 40 milhões nos lançamentos de duas das chamadas “lojas circulares” em Porto Alegre e Canela.

“Tivemos há dois anos a percepção de que a inovação aberta, buscando soluções dentro e fora da empresa, seria o caminho não apenas para alcançarmos as nossas metas e consolidarmos a modernização da Renner, mas principalmente para fortalecer todo o ecossistema do qual fazemos parte. O conceito que temos trabalhado é o de que a solução pode estar onde for, e nós precisamos estar atentos”, resume o gerente.

Desde 2021, a Lojas Renner já se conectou com mais de 250 startups e pelo menos 25 delas tiveram alguma relação de negócios com a empresa. Pelo menos duas faziam parte do ambiente do Instituto Caldeira.

No ano passado, a Renner criou o RX Ventures, um fundo de investimentos com R$ 155 milhões para investir em startups onde elas estiverem. Um projeto dos Estados Unidos, por exemplo, já foi financiado, e a Região Metropolitana de Porto Alegre está neste circuito.