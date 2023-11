Ecossistema de inovação atrai data centers ao 4º Distrito de Porto Alegre

O movimento do ecossistema de inovação tem estimulado também um novo perfil de investimentos no 4º Distrito de Porto Alegre. Desde o ano passado, pelo menos R$ 900 milhões foram anunciados para as criações de três grandes data centers na região.

O mais recente deles, anunciado pela V.tal, com aportes de R$ 250 milhões, será um edge data center conectado a uma rede de outros quatro centros do mesmo porte, internacionalmente. Em uma área de 7 mil metros quadrados, serão 6 MW instalados entre 400 racks.

Leia também: South Summit é considerado decisivo para atrair investimentos externos

Ainda em 2022, outros dois empreendimentos deste tipo estavam na agenda do barro da inovação. A Scala Data Centers, também com investimentos previstos de R$ 250 milhões, pretende criar uma estrutura ainda mais potente, de 7,2 MW.

Potência semelhante ao projeto da Elea Digital, que promete desembolsar R$ 400 mlhões no 4º Distrito para ter o seu segundo data center na Capital. Ao todo, a empresa terá a gestão de 10 MW de potência em bancos de dados.

É que os data centers são como um grande centro de distribuição digital. São as estruturas físicas criadas para hospedar aplicativos e dados essenciais. E assim como a indústria criativa atrai os grandes investimentos em data centers, eles também movimentam uma nova cadeia de equipamentos para a região.

A gigante dos condicionadores de ar, Midea Carrier, por exemplo, anunciou neste ano uma nova linha de refrigeradores de ar para data centers a ser produzida em sua planta, em Canoas, onde há 500 funcionários.

Leia mais: Empresas crescem no Parque Canoas de Inovação



Soluções para a administração pública



Até o final de novembro, Porto Alegre é um campo de testes para 15 startups selecionadas pelo governo municipal. A missão delas, conforme o edital Acelera X - Poa, que selecionará as 10 vencedoras a apresentarem eficiência em soluções para a gestão pública.

“O marco legal das startups é um diferencial de Porto Alegre, mas demorou para vir para a vida do cidadão. Com o living lab que criamos na cidade, mais de 60 testes de soluções inovadoras nas mais diversas áreas já foram experimentados, e têm sido fundamentais para otimizarmos, por exemplo, os investimentos públicos”, explica o secretário municipal de Inovação, Luiz Carlos Pinto.

Entre as áreas específicas que têm projetos sendo experimentados está a limpeza pública, com 15 propostas de startups vindas de cinco estados. Elas têm os desafios de implantar um monitoramento via GPS eficiente das equipes de limpeza e uma gestão tecnológica de todo o serviço da DMLU.

E a preparação de documentos públicos também já tem um processo de desburocratização com o uso de inteligência artificial. Na área da saúde, o governo municipal também já testou gratuitamente, em períodos experimentais, serviços de telemedicina.

“Agora, sabemos o que precisamos e as soluções que são possíveis entre os desafios locais”, diz o secretário. Para o próximo ano, estão previstos editais para contratação de ações inovadoras nas áreas de saúde e turismo.





O território da inovação

* As regiões Metropolitana e Vale do Sinos concentram mais de 1 mil negócios inovadores.

como o Instituto Caldeira , além de parques tecnológicos ligados a universidades * São mais de 30 hubs,, além denessas regiões

Fonte: Prefeitura de Porto Alegre