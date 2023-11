A transformação da Unisinos com o parque tecnológico

Há 17 anos a multinacional desenvolvedora de softwares SAP Labs instalou-se dentro do campus universitário da Unisinos, e lá, em 2006, deu início àquela que seria uma tendência nas duas décadas seguintes em toda a região.

“O conceito de parques tecnológicos nas universidades ainda era algo incipiente no Rio Grande do Sul, e esse tipo de relação é algo que temos nos nossos laboratórios ao redor do mundo, porque precisamos desses talentos. Eu diria que houve uma relação de ganha-ganha com a Unisinos. Nós ajudamos a desenvolver o conceito de polo tecnológico como um espaço para desenvolvimento da pesquisa acadêmica com o ritmo e as necessidades do mercado e eles foram fundamentais na qualidade de formação e talentos que temos aqui”, diz o COO da SAP Labs Latin America, Marcos Rahmeier.

À época, eram 17 funcionários que formavam equipes de desenvolvimento para o Brasil. Hoje, são 2,2 mil pessoas trabalhando nas instalações recém ampliadas da SAP Labs, com investimento de R$ 120 milhões. Gente que vem, literalmente, de todo o mundo. São pessoas de 20 nacionalidades nas instalações em São Leopoldo.

“Um dos grandes desafios que ainda temos no Estado para o sermos uma referência mundial em inovação é a evasão de cérebros. O nosso objetivo na SAP é segurar esses talentos e atrair pessoas de outras nacionalidades, com perspectivas diferentes para encontrar as respostas que necessitamos no desenvolvimento de produtos, porque os softwares que desenvolvemos aqui podem ser usados no mundo todo”, explica o dirigente, e vai além: “Meu sonho é termos entre 40 e 50 nacionalidades aqui dentro do campus. Este, por exemplo, sempre foi um dos diferenciais do Vale do Silício. A atração de diferentes talentos é um fator diferencial na inovação”.

Entre as soluções já desenvolvidas pela SAP Labs em São Leopoldo está o “Agriculture Contract Management”, que é uma ferramenta de gestão para os contratos de compra e venda de commodities como a soja. “O Brasil é um grande exportador de commodities do mundo. Desenvolver soluções eficazes para este ambiente é fundamental”, explica Rehmeier.

Em todo o mundo, a empresa conta com 21 laboratórios de desenvolvimento. A unidade gaúcha é uma das sete consideradas hubs. Neste caso, centraliza as soluções e o atendimento a clientes de toda a América Latina. Saem dali produtos criativos em mais de 50 linhas de negócios. E há uma expansão no horizonte. O objetivo, de acordo com o diretor, é dobrar o número de funcionários no laboratório até 2027.

A SAP Labs é atualmente uma das 60 empresas consolidadas e 50 startups instaladas no Tecnosinos. Somadas, estima a direção do parque, essas empresas geram até R$ 2,5 bilhões de faturamento anual.