South Summit é considerado decisivo para atrair investimentos externos

Porto Alegre é considerada a oitava cidade mais aberta para startups do Brasil, em um ranking com 5 mil municípios. “Somos uma das primeiras cidades do Brasil equipadas com um sandbox para testes de soluções. Todas as semanas temos recebido delegações de outras cidades para entender o que está acontecendo aqui. Articulamos o Poa Hub, com novos espaços de inovação sendo criados e descentralizados. Temos empreendedores periféricos inseridos na inovação, e estamos trabalhando cada vez mais na atração de empreendedores deste setor, com potencial de investimentos, para Porto Alegre”, diz o secretário municipal de Inovação, Luiz Carlos Pinto.

É que um dos desafios para este novo perfil da economia está justamente na atração de investimentos, especialmente estrangeiros. Um levantamento do Instituto Caldeira aponta, por exemplo, que 89% das startups gaúchas ainda dependem de financiamento de amigos e parentes.

A vinda do South Summit para Porto Alegre é considerada um passo estratégico para driblar este obstáculo. “Virou uma data para o mundo visitar o ecossistema gaúcho. Neste ano, durante o South Summit, mais de 8 mil pessoas circularam pelo Caldeira. É uma catapulta para quem está empreendendo aqui”, avalia Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira.