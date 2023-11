Da orla do Guaíba aos eventos, turismo em Porto Alegre ganha força

Não é exagero dizer que, em março deste ano, Porto Alegre reuniu o mundo no Cais Mauá. Durante os dias de South Summit, 22 mil pessoas de 50 países estiveram na Capital dispostas a conhecer a cidade, o Estado e fazer negócios. Este é o cenário ideal nos planos de fazer e Porto Alegre e Região Metropolitana um dos principais destinos turísticos de eventos e negócios no País.

A estimativa é de que entre 65% e 70% dos turistas que chegam à cidade têm interesse em negócios. É um dado que corrobora o levantamento da International Congress and Convention Association (ICCA), que apontou a capital gaúcha como a terceira no ranking das cidades brasileiras com maior número de eventos corporativos, ao lado de cidades como Florianópolis, Salvador e Foz do Iguaçu.

“Porto Alegre está em um momento propício para segurar o turista na cidade por mais tempo. Finalmente, temos atrativos, como a orla revitalizada e a multiplicação de hubs específicos, como na área da saúde ou inovação, para mostrar a cidade e para fazer com que o morador valorize o que temos aqui, e isso cria o ambiente ideal a este turista. Ele vem para um evento, por exemplo, e fica pelo menos uma noite na Capital”, diz a presidente da associação Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau (PoaCVB), Adriane Hilbig.

Conforme levantamento do Observatório do Turismo do Rio Grande do Sul, há 17 centros de convenções concentrados entre Porto Alegre, o Litoral Norte e o Vale Germânico. Representam 30% das instalações consideradas ideais para receber eventos internacionais – e por consequência atraírem esse tipo de turista.

Em Novo Hamburgo, por exemplo, o município é o principal investidor da Fenac, que projeta fechar o ano com 600 mil visitantes entre as feiras e eventos realizados no local.

E a agenda futura é promissora, como aponta Adriane. São 19 eventos já confirmados na região até 2026, com um público estimado de 90 mil pessoas e uma perspectiva de impacto econômico de R$ 46 milhões.

Estatísticas da Fraport apontam que o Aeroporto Salgado Filho recebeu no ano passado 3,2 milhões de passageiros, destes, 129,6 mil internacionais. A cada dia, aponta o Observatório do Turismo do Rio Grande do Sul, turistas injetam até R$ 790 milhões na economia gaúcha.

“É um número crescente e, quando relacionado aos eventos e congressos que há na cidade e na região, diferenciado. Durante a pandemia, boa parte dessas relações de negócios passou a ser feita em reuniões e encontros virtuais. Então, cada vez mais precisa ser um compromisso nosso vender bem Porto Alegre. Porque este é um turista com tíquete médio de consumo maior do que o do turista de lazer. Temos conseguido, atualmente, uma excelente média de dois dias de permanência na cidade”, explica a empresária que opera o tradicional Cisne Branco, nas águas do Guaíba.

Com características diferentes dos negócios, mais voltadas ao lazer e à experiência com a cultura local, há pelo menos outras três regiões turísticas nas proximidades da Capital. No Vale do Sinos, há o chamado Vale Germânico, que tem como mote principal a colonização alemã no Estado, e reúne atrações de nove municípios a partir de São Leopoldo.

No Litoral Norte, as praias são a atração principal e uma alternativa importante aos negócios locais. Conforme o Observatório do Turismo do Rio Grande do Sul, mais de 4,5 mil pessoas trabalham em atividades diretamente ligadas ao turismo na região. Em Torres, o setor responde por 11% dos empregos locais.

Já no lado sul, a partir da Capital, a atração é a Costa Doce, que abrange municípios do Centro-Sul e do Sul do Estado. Nesta área, está concentrado o terceiro maior VAB de Serviços do Rio Grande do Sul.





Os potencias turísticos das regiões

* Turismo de negócios e eventos (Porto Alegre, Novo Hamburgo, Canoas)

* Vale Germânico (São Leopoldo)

* Costa Doce (Tapes)

* Litoral Norte (Torres, Xangri-La, Capão da Canoa)

Fonte: Observatório do Turismo RS