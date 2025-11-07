"Conhecer cada território é o primeiro passo para o desenvolvimento", afirma presidente da Fiergs

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier, foi o anfitrião do último evento da terceira temporada do Mapa Econômico do RS, realizado pelo Jornal do Comércio nesta quinta-feira (6) no Centro de Convenções da Fiergs. Na ocasião, Bier destacou a importância dos encontros itinerantes promovidos pelo projeto.

“Iniciativas como esta são fundamentais, pois servem para dar luz às ações de cada região do nosso Estado. Conhecer cada território é o primeiro passo para o desenvolvimento”, considerou Bier.

destacou a semelhança do projeto do Mapa Econômico do RS com a iniciativa Rota Fiergs, que percorre o interior gaúcho para ouvir autoridades e lideranças sindicais para sanar as demandas do setor industrial. O trajeto já contemplou oito regiões gaúchas em 2025 e anunciou investimentos custeados pela indústria. O líder industrial ainda

"É com essa mesma disposição e energia, unindo forças, que estamos construindo, hoje, a indústria do amanhã", enfatizou Bier.

“É com essa mesma disposição e energia, unindo forças, que estamos construindo, hoje, a indústria do amanhã”, enfatizou Bier.

Enquanto isso, o Mapa Econômico do RS realizou cinco eventos neste ano, englobando cidades que representam as cinco macrorregiões que dividem a cartografia gaúcha no projeto. A iniciativa agrega os 28 Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes) por proximidade geográfica e afinidade econômica.

Bagé Lajeado Garibaldi , na Serra, e em Cruz Alta Em 2025, o projeto iniciou seu percurso em, na Região Sul. Em seguida, esteve em, no Vale do Taquari, em, na Serra, e em, no Alto Jacuí. O último evento do ano foi o ocorrido na Fiergs, em Porto Alegre.