Lideranças destacam oportunidades de desenvolvimento na Região Norte do RS

O evento Mapa Econômico do RS na Macrorregião Norte de 2025 aconteceu em Cruz Alta na quinta-feira, 9 de outubro. O painel promovido pelo Jornal do Comérico aconteceu na sede da Associação Comercial e Industrial (ACI) da cidade e reuniu lideranças regionais do Norte, Noroeste Colonial, Fronteira Noroeste, Missões, Nordeste, Celeiro, Produção, Médio Alto Uruguai, Rio da Várzea, Alto da Serra do Botucaraí e Alto Jacuí. Veja algumas contribuições:

“Eu sou otimista por natureza. Então, vejo uma oportunidade, de que nossa região e, principalmente Cruz Alta, está em uma transformação muito grande em infraestrutura e crescimento agroindustrial que é exatamente o que essa região precisa.”



Daniel Jobim Badaraco, vice-presidente do Sindicato Rural de Cruz Alta

"Soledade é uma cidade com uma localização geográfica extraordinária. Agora, temos a duplicação da BR-386 que será muito importante paa a economia da região. Nós somos um corredor da exportação para o Mercosul. O grande desafio para a gestão pública é atuar em parceria com a iniciativa privada. Uma dessas ações é trabalharmos para que possamos ter o mais breve possível o projeto para construção do aeroporto de Soledade, que será uma parceria do poder público municipal e a iniciativa privada."

Prefeito de Soledade, Paulo Cattaneo

"O desenvolvimento econômico é um desafio que gera oportunidades. Passo Fundo é a principal cidade da Região Norte. Temos um ecossistema de indústria e de inovação. Passo Fundo hoje é uma cidade absolutamente vinculada às energias renováveis e esse é o futuro do mundo. Passo Fundo busca encaminhar canais de desenvolvimento, economia sustentável e inovação."

Secretário de Desenvolvimento de Passo Fundo, Adolfo Freitas

"O CIEE-RS tem 56 anos de atuação no Rio Grande do Sul, e o nosso maior propósito é criar oportunidades para os jovens e fomentar a inovação social. Hoje, o grande desafio é transformar o conhecimento em ação prática — conectar empresas, universidades e poder público para gerar desenvolvimento real. Recentemente, criamos o Instituto de Ciência e Tecnologia Social, o primeiro do país com foco em fomentar inovação por meio de projetos de conhecimento aplicado. A oportunidade está em fortalecer esse ecossistema, estimulando novas ideias e preparando jovens para um mercado que exige cada vez mais criatividade e visão social.”

Elemar Lenz, gerente de unidade operacional CIEE Santa Rosa

"Desde as primeiras edições do Mapa Econômico, o BRDE entende que a iniciativa tem tudo a ver com o banco que é fomentar o desenvolvimento. A Região Norte é muito importante para o BRDE do ponto de vista do agro: temos a CCGL com a sua importância para o município de Cruz Alta e que recebeu apoio do BRDE e o agro com os grandes e médios produtores rurais que são importantes para o desenvolvimento da região."

Gerente regional de Negócios do BRDE, Alexandre Barros

"Cruz Alta hoje é uma terra muito fértil. E isso está só começando. Certamente, a Cruz Alta de Erico Verissimo, muito bem posicionada na região, com a participação do poder público e de nós, empresários dessa cidade, será cantada em verso e prosa no futuro."

Diretor da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Cruz Alta, Darci Martins

“O desafio do setor imobiliário no Interior é conhecer bem o território e identificar bons terrenos para investimento. Falta uma rede local de parceiros que possa apoiar as incorporadoras nesse mapeamento, garantindo localização e viabilidade. A região tem potencial, mas ainda é pouco explorada por empresas de grande porte. A oportunidade está em expandir com sustentabilidade: obras que aproveitam materiais, respeitam o meio ambiente e valorizam os colaboradores. Além disso, muitos investidores do interior têm buscado oportunidades em Porto Alegre — há um intercâmbio crescente que pode fortalecer tanto a capital quanto o interior do Estado.”

Robson Durão, representante comercial da Cyrela

“Uma oportunidade é de trazer mais empresas porque é uma região que cresce muito e tem muitas possibilidades para quem mora aqui em Cruz Alta.”



Pedro Haas, gerente de produção da CCGL

“Precisamos evoluir na implantação de mais sistemas de irrigação na região, para evitar que a gente fique menos suscetível às mudanças climáticas, especialmente, as estiagens.”



Marcos Luiz Eidt, gerente executivo da Coprel

"A Região Norte do Rio Grande do Sul, como foi mostrado no Mapa Econômico do Jornal do Comércio, já representa a segunda maior economia do Estado pela força do trabalho do nosso povo. O desafio é achar soluções para os problemas que estamos enfrentando relacionados à questão do clima, e melhorar as estradas para que possamos escoar a produção da região."

Deputado estadual Rafael Braga (MDB)

“Uma oportunidade é o turismo aqui da região, principalmente em Cruz Alta. Porque temos aspectos importantes: o Santuário de Fátima, que movimenta no dia 12 de outubro mais de 100 mil pessoas. Também será construída uma das maiores cruzes do mundo aqui. O turismo religioso está muito em alta. E, depois, tem todo o legado do Erico Verissimo que pode ser trabalhado. Tudo isso pode fazer girar a economia, pois são geradas oportunidades em torno disso.”



Alvaro Pilau, diretor do Grupo Pilau

“A região enfrentou anos difíceis com crises, pandemia e frustrações de safra que reduziram o giro de recursos e investimentos. Ainda assim, a Unicruz tem buscado transformar esses desafios em aprendizado. Trabalhamos com ensino prático dentro da fazenda-escola, unindo agronomia, veterinária e projetos de extensão rural. Essa aproximação com o produtor, por meio de parcerias com sindicatos e empresas privadas, permite formar profissionais preparados para responder às demandas locais. A grande oportunidade está em fortalecer essa ponte entre academia e campo, formando lideranças regionais e retendo talentos que possam contribuir com o desenvolvimento sustentável da região.”

Danielle Araújo, professora da Unicruz

“O principal desafio é transformar o grão e a produção primária em produtos que agreguem valor. A Soli3 é uma grande iniciativa, mas eu vejo que temos que continuar esse processo, gerando novos negócios, novos dessfios, trazendo empresas, investimentos, tecnologia e inovação para transformar Cruz Alta realmente em um polo tecnológico, financeiro e econômico.”



Rubens Sandri de Moura, diretor da Campo Forte Máquinas

“Eu morei durante 15 anos em São Paulo e sempre que vinha para Cruz Alta a cidade estava cheia de buracos. Com um alinhamento político, isso mudou e a cidade está se desenvolvendo. Então, acho que a principal oportunidade é estarmos com esse alinhamento e uma mudança de cultura das pessoas, de sair da ideia de que Cruz Alta não pode evoluir, e pensar que é um lugar que vai dar certo.”



Paula Zago, administradora da Bernardi Materiais de Construção

“O maior gargalo para o desenvolvimento do Norte do Estado é logístico. As rodovias que ligam Passo Fundo, Panambi e Cruz Alta — como a BR-285 e a 158 — ainda são de pista simples e carecem de manutenção. Isso afeta diretamente o escoamento da produção de grãos e o transporte industrial. Além disso, falta investimento em ferrovias, o que encarece o custo de distribuição. Por outro lado, vejo uma oportunidade enorme na inovação. Passo Fundo já conta com iniciativas como o hub da Aliança e a feira Feitech, que atraem ideias de fora e estimulam novas conexões. Trazer pessoas e experiências externas é essencial para oxigenar a região e gerar desenvolvimento sustentável.”

Douglas Inácio, gerente sênior da KPMG Passo Fundo

“Cruz Alta é uma cidade essencialmente agrícola, e o desempenho do campo reflete diretamente no comércio. Quando a agricultura sofre com seca ou excesso de chuvas, toda a economia sente. Hoje vivemos um novo momento, com grandes empresas chegando e demandando infraestrutura e mão de obra qualificada. A cidade começa a se reorganizar para acolher esse crescimento. Acredito que a qualificação e o associativismo são as chaves para esse processo. Quando empresários se unem, compartilham experiências e fortalecem suas competências, toda a região avança e ninguém cresce sozinho.”

Evandro Silva, presidente da Acisa Passo Fundo

“Um desafio é a criação de novas rendas. Temos dependência praticamente exclusivamente na região do agro(negócio). E tem um problema de distribuição de renda, em que a maior parte da renda está na mão de poucos. Temos poucos que têm muito e muitos que têm poucos.”



Ramiro Schutz, gerente de mercado da Unimed





“Um dos principais entraves para quem empreende na região Norte ainda é a burocracia ambiental. A lentidão nos processos regulatórios impede que projetos importantes avancem, especialmente no setor agrícola, que é o motor da economia local. É preciso mais agilidade e diálogo entre os órgãos públicos e o setor produtivo. Acredito que a oportunidade está em modernizar esse ambiente regulatório e em ampliar as linhas de financiamento voltadas ao agronegócio. Uma política ambiental eficiente, aliada a crédito acessível, pode destravar investimentos e impulsionar o crescimento regional.”

Jorge Marquesan Junior, advogado da Marquesan e Mossi Advogados Associados

“O maior desafio hoje é encontrar pessoas qualificadas e conseguir capacitar as equipes. Muitas empresas de pequeno e médio porte enfrentam dificuldades porque os líderes, mesmo com boa vontade, não conseguem dar conta de tantas tarefas e ainda dedicar tempo à formação dos times. Falta estrutura e incentivo para que a qualificação se torne parte do dia a dia. Acredito que a grande oportunidade está justamente em apoiar esses líderes e criar programas de desenvolvimento humano e técnico que permitam às pessoas crescer dentro das empresas e se tornarem agentes de fortalecimento regional.”

Cláudia dos Santos, Superintendente de filial da Alper Consultoria, Cruz Alta

"O desenvolvimento econômico é uma oportunidade, especialmente para o município de Passo Fundo porque vivemos num momento de muita pujança. É um momento especial porque o desenvolvimento econômico com a inovação tem gerado cada vez mais potencial de qualidade de vida, inclusive para o cidadão. O desafio do Passo Fundo é manter uma estrutura urbana e de oportunidades."

Secretária de Inovação de Passo Fundo, Bárbara Fritzen

"O município tem trabalhado com a indústria em novos projetos e construção de loteamentos. A questão industrial está em franco desenvolvimento na cidade de Cruz Alta. Temos investimentos na educação e saúde. Todas essas ações acabam por contribuir para o desenvolvimento e qualidade de vida do município."

Secretária de Planejamento de Cruz Alta, Bárbara Nogueira

"O desenvolvimento econômico é um grande desafio para a nossa região porque somos uma uma região muito ligada ao agronegócio. O município, assim como boa parte do Estado vem nos últimos quatro anos com estiagens e mais recentemente as enchentes. É necessário um maior investimento em tecnologia e nas indústrias para que possamos suportar a crise econômica que estamos passando na agricultura."

Vereador de Cruz Alta, Airton Becker (MDB)

“Temos a CCGL, a 3tentos e, num futuro bem próximo, a Soli3. Então, o consumo de energia vai aumentar bastante na região. Estamos desenvolvendo um projeto eólico nos municípios de Cruz Alta e Pejuçara e pensamos que nossa vinda é importante para desenvolver essa região justamente porque energia vai ser um gargalo."



Flávio Cauduro, sócio-administrador da Cauduro

"Os desafios estão postos. São as mudanças climáticas, novo momento do agro(negócio) mundial, competição entre países, tarifas, juros altos no Brasil e está caro para os empresários investirem. Precisamos nos reinventar, pensar numa nova agricultura, que não pode ser de uma só cultura. Os agricultores precisam diversificar culturas, rendas e safras."



Caio Vianna, presidente da CCGL

"Uma oportunidade é do agro(negócio) continuar expandindo. O mundo precisa de alimentos e cada vez mais um país como o Brasil, com estabilidade econômica na maior parte do tempo e com uma grande capacidade de ampliação de oferta agrícola para o mundo. E o desafio é a questão da dívida pública, que o governo está fazendo um grande esforço para equacionar, mas acho que, nos próximos anos, vamos precisar intensificar cada vez mais."



Carlos Machado, estrategista-chefe do Bradesco Global Private Bank

"O principal desafio hoje é a condição financeira do agricultor. Eu entendo que existe uma oportunidade muito importante de solucionar isso através de uma melhor gestão financeira e administrativa desse agricultor, com ele se enxergando não apenas como um produtor, mas como uma empresa."



Luiz Pedro Dumoncel, diretor da TentosCap (3Tentos)

"O potencial econômico de Cruz Alta Cruz Alta tem gerado oportunidades ao município. É uma das únicas cidades do Rio Grande do Sul que tem o modal ferroviário em pleno funcionamento que chega ao Porto de Rio Grande. Temos um aeroporto privado que nos coloca como um destaque no setor logístico, além do posicionamento geográfico. Somos uma cidade que tem um agronegócio muito forte. Um total de 70% dos grãos que são embarcados nos navios partem de Cruz Alta indo até o Porto do Rio Grande. Tudo isso coloca a cidade com um grande potencial e tem nos permitido atrair investimentos como, por exemplo, a indústria de biodiesel."

Prefeita de Cruz Alta, Paula Librelotto