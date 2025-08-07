Potencial do turismo e problemas de infraestrutura marcaramevento do Mapa Econômico do RS em Garibaldi

Luciane Medeiros, de Garibaldi

Garibaldi recebeu na tarde desta quinta-feira (7) a terceira edição do Mapa Econômico do RS, projeto do Jornal do Comércio que faz um mapeamento econômico do Estado, representando a região da Serra. O encontro foi realizado na Câmara da Indústria e Comércio do município e reuniu diversas lideranças, que debateram os desafios e oportunidades para o desenvolvimento das Regiões da Serra, das Hortênsias, Campos de Cima da Serra, Vale do Caí e Vale do Paranhana e Encosta da Serra. Os problemas na logística e a questão climática foram alguns dos entraves citados para o crescimento, enquanto o turismo foi destacado como oportunidade de expansão regional.

O editor-chefe do JC, Guilherme Kolling, foi o mediador do painel, que contou com as participações de Neco Argenta, presidente do Grupo Argenta; Maria Anselmi, fundadora e CEO da Malharia Anselmi; e Oscar Ló, presidente da Cooperativa Garibaldi. “A economia da Serra é muito rica, tem uma diversidade muito grande. O Rio Grande do Sul, nas suas regiões, tem uma economia muito diversa. Fazer esse mapeamento é desafiador, mas fazer esse trabalho está em dia com o que fazemos no Jornal do Comércio”, explicou Kolling.

Primeiro a falar, Argenta lamentou que o Rio Grande do Sul ficou para trás em infraestrutura em relação a outros estados. Ele citou a falta de rodovias duplicadas em Bento Gonçalves e Caxias do Sul. “Aí é que está o gargalo. A união que devemos ter é não olhar só o seu município. Precisamos olhar para a logística, precisamos ter um bom aeroporto porque os turistas não chegam”, afirmou.

O presidente do Grupo Argenta ressaltou o potencial do enoturismo para a região, e disse acreditar que em 30 a 40 anos será possível atrair visitantes do exterior também para visitar a região. “Temos potencialidade enorme, nossa região tem muito para crescer, há um espaço enorme no enoturismo”, projetou.

Maria, fundadora e CEO da Malharia Anselmi contou que, quando começou a empresa, há 45 anos, não tinha dinheiro e nem experiência e enfrentou períodos de inflação a 70% ao mês.”Hoje, a Anselmi é uma marca referência. Tivemos uma caminhada de muita luta, de trabalho, de seriedade,de tentar colocar as pessoas em primeiro lugar, fazendo um bom produto e colocando o cliente em primeiro lugar. Me perguntam qual a virada de chave da Anselmi: não teve, o que houve foi uma caminhada de querer sempre fazer um produto bacana com preço justo”, pontuou Maria. Apesar do atual cenário político e econômico que o Brasil atravessa, o que inclui a guerra comercial com os EUA, a Anselmi está expandindo, com uma nova fábrica na Serra.

Em sua fala, Ló abordou a transformação do setor vitivinícola nos últimos anos. O segmento faturou em torno de R$ 6 a R$ 7 bilhões no ano passado, que representa 1% do PIB gaúcho. faturamento representa 1% do PIB gaúcho. “Embora o setor seja economicamente pequeno, tem grande importância social por manter essas 12 mil famílias em atividade”, destacou.

Ele citou a questão climática como um dos desafios para a produção vitivinícola, o que tem levado a Cooperativa Garibaldi a investir em testes de uvas em busca de variedades da fruta mais resistentes.

“Os hábitos de consumo também são um desafio para o setor. A indústria precisa estar atenta aos hábitos Hoje está voltando o consumo de vinhos brancos e de produtos com menos ou sem álcool. A indústria precisa estar atenta a tudo isso, porque são novos nichos e mercados”, complementou.

O dirigente criticou o fato do vinho, por ser uma bebida alcoólica, ter ficado com um acréscimo na tributação. “O desafio é fazer com que a taxa seja a mais baixa possível, é um desafio que o setor tem que acompanhar", disse Ló. O acordo do Brasil com a União Europeia também é visto com apreensão. “Não temos dúvida que para o Brasil será bom porque vai liberar a circulação de muitas mercadorias, mas para o nosso setor vai liberar a entrada de produtos aqui. Temos condições de sermos competitivos, mas a Europa subsidia muito a produção vinícola deles. Não estaremos concorrendo de forma igual, estaremos concorrendo com subsídio”, complementou.

Outro problema é a questão do descaminho - de cada 3 garrafas de vinho que vem da Argentina para o Brasil, 1 é pelo descaminho. Além disso, há casos de falsificação, o que representa um problema de saúde pública. “Não vamos ver só coisas negativas. O nosso setor está apenas começando. Hoje o consumo per capita é 2 litros no Brasil, muito abaixo da Argentina e Europa. Agora que estamos começando a explorar o potencial do enoturismo.”

Os participantes foram unânimes em defender que é preciso trabalhar sem depender do governo federal. "Não há crise que resista a uma surra de trabalho, é isso o que temos que fazer agora", concluiu Maria.

O caderno especial que faz o raio-x da região será publicado pelo JC no dia 27 de agosto com o detalhamento de suas vocações produtivas.



