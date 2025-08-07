Porto Alegre,

Publicada em 07 de Agosto de 2025 às 18:49

Governador Eduardo Leite diz que usará dados do Mapa Econômico para tomada de decisão

Leite realizou uma participação por vídeo no terceiro evento da série de 2025

Tânia Meinerz/JC
Ana Stobbe
O governador Eduardo Leite (PSD) realizou uma participação por vídeo no terceiro evento do Mapa Econômico do RS de 2025, realizado em Garibaldi nesta quinta-feira (7). Na ocasião, considerou que utilizará os dados compilados pelo projeto para basilar a tomada de decisões governamentais.
“Somos muito gratos e também vamos utilizar (essa iniciativa) como orientação para as próprias ações do governo estadual. Tenho certeza que servirá como base e subsídio também para os municípios, as regiões e o setor privado”, pontuou.

Além disso, o chefe do Piratini considerou o projeto como um diagnóstico preciso da economia estadual, com um diagnóstico preciso das vocações e potencialidades de desenvolvimento. Os indicadores, ressaltou, se tornam ainda mais relevantes no pós-enchentes.

