Neco Argenta destaca potencial turístico como grande oportunidade da Serra

De Garibaldi

O presidente do Grupo Argenta, Neco Argenta, foi um dos painelistas do terceiro evento de 2025 do Mapa Econômico do RS, realizado nesta quinta-feira, 7 de agosto, em Garibaldi. Em suas falas,para alavancar esse potencial."Gramado foi o pioneiro há 50 anos, Bento Gonçalves foi inteligente e copiou. Nós estamos andando e tenho certeza que o forte da economia da nossa região se chamará turismo, temos todo o potencial", destacou.Argenta acredita que o alto custo do dólar tem favorecido o turismo interno, mas quePara o empresário, principalmente em relação ao enoturismo, é possível que sejam atraídos visitantes de outros países para a Serra nas próximas décadas. "Nossa região tem muito para crescer", acrescentou.Entretanto, para alavancar toda a sua potencialidade, ele. O painelista avaliou que o Rio Grande do Sul ficou para trás em relação a outros estados nesse sentido, incluindo Santa Catarina, que décadas atrás tinha estradas precárias, e avançou muito nesse aspecto.Considerando a, Argenta considerou crítico o fato de não haver rodovias-chave duplicadas. "Não temos uma estrada duplicada de Porto Alegre para chegar a Bento Gonçalves ou a Caxias do Sul, isso é um absurdo", pontuou.Por outro lado,, o Vila Oliva. As obras, incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal em maio deste ano, devem iniciar até 2026 e há expectativa de que até 2050 a estrutura movimente mais de 2 milhões de passageiros."A união que temos aqui é de não olhar só para o município, mas para a região. Precisamos ser melhor abastecidos pela logística. O aeroporto de Caxias do Sul vai ser um bom apoio,. E, quando chegam, têm toda essa dificuldade (logística)", considerou.