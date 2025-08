Garibaldi recebe evento do Mapa Econômico do RS na próxima quinta-feira

Mapa Econômico do RS Jornal do Comércio será realizado na Câmara de Indústria e Comércio do município (CIC Garibaldi) e discutirá os desafios e as oportunidades das Regiões da Serra, das Hortênsias, Campos de Cima da Serra, Vale do Caí e Vale do Paranhana e Encosta da Serra O terceiro evento dode 2025 acontecerá na cidade de Garibaldi na quinta-feira, 7 de agosto. O encontro promovido peloserá realizado na Câmara de Indústria e Comércio do município (CIC Garibaldi) e discutirá os desafios e as oportunidades das

Desta vez, os painelistas serão Neco Argenta, presidente do Grupo Argenta; Maria Anselmi, fundadora e CEO da Malharia Anselmi; e Oscar Ló, presidente da Cooperativa Garibaldi. As discussões sobre o desenvolvimento regional serão mediadas pelo editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling.

cinco grandes regiões O Mapa Econômico do RS divide o Estado em, a partir do critério de organização dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), estabelecido pela Secretaria Estadual de Planejamento há três décadas. As microrregiões são agrupadas de acordo com a proximidade geográfica e afinidades econômicas.

Em cada região, é feita uma radiografia sobre as principais cadeias produtivas. No encontro em Garibaldi, lideranças regionais de diferentes setores da economia e de diversos municípios contribuirão com suas visões sobre os caminhos ao desenvolvimento. A cada ano, o evento regional do Mapa acontece em um município diferente. No caso da Serra, as edições anteriores foram realizadas em Caxias do Sul (2023) e Bento Gonçalves (2024).

https://bit.ly/mapaeconomicoserra2025 . É gratuita, mas o número de participantes é limitado. Mais informações pelo WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br . A inscrição para quem quiser participar do evento Mapa Econômico do RS em Lajeado é obrigatória e deve ser feita por meio da plataforma Sympla pelo link. É gratuita, mas o número de participantes é limitado. Mais informações pelo WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail

Mapeamento da economia gaúcha

diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero , observa que a iniciativa de realizar o Mapa Econômico do RS está em conformidade com a linha editorial do jornal. "Desde 1933, o JC tem esse princípio de trazer informações exclusivas aos empresários do Rio Grande do Sul. Continuamos esse legado com novos projetos, como é o Mapa Econômico do RS. A cada temporada visitamos cinco cidades diferentes para fazer esse encontro entre lideranças empresariais", ressalta.

Editor-chefe do JC, Guilherme Kolling complementa que a "ideia do Mapa Econômico é trazer dados e indicadores econômicos do presente para tomada de decisões e planejamento do futuro".

Giro pelas regiões do Rio Grande do Sul

macrorregião Sul, com evento realizado em Bagé representou a macrorregião Central O primeiro capítulo do Mapa Econômico do RS de 2025 tratou dano dia 5 de junho, e conteúdo especial publicado no dia 30 de junho. Em seguida, foi a vez de Lajeado, queao sediar o encontro no dia 10 de julho, cujo conteúdo foi disponibilizado no caderno especial que circulou no dia 31 de julho.

Além de Garibaldi, no dia 7 de agosto, o cronograma desta terceira temporada do Mapa Econômico do RS prevê agendas em Cruz Alta (Região Norte) em outubro, e Porto Alegre (Região Metropolitana) em novembro.

Depois de cada evento, é publicado um caderno especial no JC, que circula por todo Estado, mostrando as potencialidades para o desenvolvimento de cada região, com conteúdos exclusivos. O material também está disponível no site do Jornal do Comércio.

Serviço

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul 2025 – Edição Garibaldi

Regiões da Serra, das Hortênsias, Campos de Cima da Serra, Vale do Caí e Vale do Paranhana e Encosta da Serra Painel: Desafios e oportunidades ao desenvolvimento das

Local: Câmara de Indústria e Comércio (CIC) de Garibaldi (Av. Perimetral, 897 - São José, Garibaldi - RS, 95720-000)

Data: 7 de agosto, quinta-feira, às 17h

Informações: (51) 3213-1318, WhatsApp (51) 98064-4684 ou e-mail eventos@jornaldocomercio.com.br