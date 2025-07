Gestão Claudio Bier completa um ano de transformação no Sistema FIERGS

O pilar inovação funciona como um impulsionador dos anteriores. Para resolver problemas como evasão e baixa produtividade, é preciso olhar para o futuro e acompanhar os avanços tecnológicos que ocorrem pelo mundo, fomentando o desenvolvimento do conhecimento inovador. "As exigências externas mudam com uma velocidade cada vez maior. Precisamos evoluir para acompanhá-las, estar à frente dessas mudanças e liderar com inovação, eficiência e transparência", pontua Bier.

Entre 2000 e 2022, cerca de 700 mil gaúchos migraram para outros estados ou países, o que motivou a escolha da atração e retenção de talentos como outro pilar da gestão Claudio Bier. "Não podemos assistir à fuga de empresas, mão de obra e talentos para outros estados brasileiros. Precisamos criar motivos para que as pessoas daqui queiram ficar e para que as de outros lugares queiram vir para as nossas indústrias", enfatiza o presidente.

Os demais pilares refletem desafios históricos do setor. De acordo com a Unidade de Estudos Econômicos do Sistema FIERGS, entre 2002 e 2021, o PIB industrial do Rio Grande do Sul cresceu apenas 2,1%, enquanto a média nacional foi de 24,2% no mesmo período. "É uma diferença muito grande. Então, elegemos a competitividade como pilar porque temos um gap, uma necessidade de reagir. Quem cresce 2% em 20 anos está estagnado ou até indo para trás", comenta Paulo Herrmann, que foi diretor-executivo no primeiro ano da gestão e, a partir de agosto deste ano, passará a atuar como consultor estratégico da entidade.

Na ocasião, o estado enfrentava os impactos da maior tragédia climática de sua história, com cerca de 85% de suas indústrias afetadas. Em seu discurso de posse, Bier destacou a importância do termo "reconstrução" diante desse contexto:

Ao assumir a presidência do Sistema FIERGS, em 18 de julho de 2024, Claudio Bier comprometeu-se com a missão de comandar um processo de transformação da entidade. Essa mudança teve como foco dois objetivos principais: fortalecer o protagonismo da Federação como representante de 52 mil indústrias gaúchas e profissionalizar a estrutura da entidade para prestar apoio a essas empresas. Para isso, foram estabelecidos quatro pilares estratégicos: competitividade, inovação, atração e retenção de talentos e reconstrução da indústria gaúcha.

Nova estrutura regional reorganiza estratégia de trabalho

FIERGS reúne 108 sindicatos industriais do Rio Grande do Sul Dudu Leal/ FIERGS/ Divulgação/ JC

Essa reorganização resultou em uma matriz de projetos, com fluxo de aprovação e modelo de governança unificado, promovendo transparência e agilidade nas decisões. As mudanças se refletem na Gerência Técnica e de Suporte aos Conselhos Temáticos (Getec), com objetivo de melhorar o monitoramento e o gerenciamento dos projetos desenvolvidos. As mudanças impactam, sobretudo, na definição e priorização de projetos estratégicos e táticos. Também orientam para que a atuação dos conselhos e comitês siga os quatro grandes pilares da gestão do presidente Claudio Bier, com o objetivo de aumentar o protagonismo nas agendas estratégicas da indústria gaúcha.

A Falconi também colaborou com a criação de um novo projeto de governança voltado aos conselhos e comitês temáticos do Sistema FIERGS. A proposta, apresentada pela entidade no início de junho, visa aprimorar a gestão, o monitoramento e a efetividade dos projetos.

Atualmente, a Falconi conduz uma etapa de coleta e análise de dados, com equipes mistas das três entidades. A entrega está prevista para o final de julho, com apresentação da proposta de implantação em agosto. Segundo Susana, trata-se de um plano de trabalho integrado, que envolve processos, tecnologia e outras interfaces, permitindo ações mais coordenadas e eficazes para alcançar os objetivos estratégicos.

A chegada de Susana completou a equipe de diretores que compõem a nova gestão do Sistema FIERGS. A entidade conta, ainda, com a diretora de Relações Institucionais, Ana Paula Werlang, e o diretor de Comunicação, Nilson Vargas. A organização dessas duas diretorias está relacionada ao propósito de melhorar a comunicação da entidade, seja com parceiros, como sindicatos e governos, seja com o público em geral.

Em janeiro deste ano, foi anunciada a implantação do novo modelo de gestão integrada para as três instituições, sob o comando único de Susana Kakuta, que assumiu como diretora-geral de Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS em 1º de fevereiro. Esse movimento representou mais um passo na construção de uma entidade integrada e fortalecida para representar os interesses da indústria gaúcha.

Como resposta, foi adotada uma nova identidade visual unificada para o Sistema FIERGS. Em 2024, também houve a redefinição da divisão geográfica, organizando os 497 municípios do RS em 10 regiões para atuação conjunta de Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS. A mudança permitiu analisar melhor as operações e equilibrar a distribuição das unidades.

Um diagnóstico do Sistema FIERGS, realizado pela Falconi Consultoria com base em dados e entrevistas, identificando pontos que precisavam ser aprimorados para aumentar a eficiência. Entre eles, estava a necessidade de fortalecer a imagem da entidade como um sistema único, formado por Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), Serviço Nacional da Aprendizagem (Senai-RS), Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) e Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS).

Aposta em diálogo e maior proximidade com interior

Marca da gestão Claudio Bier, o diálogo é ponto fundamental para aproximar ainda mais o Sistema FIERGS de empresários, sindicatos, órgãos e autoridades governamentais. Por meio de diferentes iniciativas, a entidade tem estreitado sua relação com representantes do setor, reforçando seu protagonismo e fazendo com que demandas da indústria gaúcha cheguem aos gestores públicos.

Nesse sentido, foi lançado neste ano o INDX, um evento que propõe a troca de ideias e debates. O governador Eduardo Leite foi o convidado da primeira edição. A apresentação e interlocução com parlamentares é outra frente de ação, com a entrega de uma agenda de projetos de interesse da indústria em tramitação na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Em Brasília, grande parte da bancada gaúcha reuniu-se com a FIERGS para tratar dessas demandas.

No atual impasse que envolve as negociações tarifárias com os EUA, a entidade tem se colocado como protagonista no diálogo e na mobilização das indústrias gaúchas, setor econômico que será fortemente prejudicado caso a elevação tarifária seja efetivada.

A aproximação também ocorre dentro do estado. A palavra desencastelar resume o propósito do projeto Rota FIERGS, criado para promover a interiorização do Sistema FIERGS. A iniciativa, que começou em maio com imersões lideradas por Bier e membros da diretoria, busca fortalecer a atuação da entidade em todas as regiões do Rio Grande do Sul e ampliar o atendimento às indústrias locais.

A interiorização teve início em dezembro de 2024, com a nova divisão geográfica do Sistema. Cada região conta com um vice-presidente regional, responsável por liderar as ações locais. O processo deve seguir até o final de 2025, com encontros de trabalho em todas as regiões.

Até agora, foram realizadas três imersões, abrangendo as regiões da Encosta da Serra, Vale do Sinos, Vale do Taquari e Noroeste. Segundo Claudio Bier, a proposta surgiu para "desencastelar" a entidade e aproximá-la das indústrias, especialmente as pequenas e médias. No primeiro encontro, em Novo Hamburgo, Bier destacou que esse projeto foi uma das razões que o motivaram a assumir a presidência do Sistema FIERGS.

"Acredito que o desenvolvimento do Rio Grande do Sul passa pela presença da indústria em todas as suas regiões. Portanto, o Sistema FIERGS tem que estar presente em cada localidade de forma integrada. É uma maneira de ouvir as necessidades das regiões e dos setores, colocando a estrutura da entidade à disposição para apoiá-los. Com isso, iremos conectar, fortalecer e impulsionar a indústria gaúcha onde ela estiver", reforça o presidente.

Durante as imersões, o presidente Claudio Bier, diretores e coordenadores dos conselhos e comitês temáticos do Sistema FIERGS se reúnem com presidentes de sindicatos, representantes das indústrias locais e gestores municipais a fim de conhecer as principais demandas de cada localidade.