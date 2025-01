Nova etapa de obras no Calçadão de Santa Cruz do Sul é iniciada

Quem circulou pelo centro de Santa Cruz do Sul nesta semana percebeu a movimentação de máquinas e trabalhadores na rua Marechal Floriano Peixoto. As obras de revitalização do segundo trecho do Calçadão foram iniciadas pela AD Construtora e Urbanizadora Ltda - empresa que venceu a licitação no ano passado para execução do serviço. A primeira quadra que recebe as intervenções fica entre as ruas 28 de Setembro e Júlio de Castilhos.

Para as equipes poderem trabalhar com segurança, o acesso à via está permitido somente para pedestres e carga e descarga nos estabelecimentos comerciais, conforme acertado entre a prefeitura e os lojistas. Neste início, as obras estão centradas nas floreiras e, por isso, será possível liberar a pista parcialmente nos períodos de intervalo das equipes, facilitando a circulação de veículos nos horários de pico. Por isso, neste primeiro momento, sempre que possível, das 11h30 às 13h15 e depois das 17h30 a rua ficará livre para o trânsito de veículos, voltando a ser bloqueada novamente às 7h30 do dia seguinte. Esta liberação será avaliada diariamente, de acordo com o fluxo da obra.

A revitalização da segunda quadra, que está com projeto em fase de análise, engloba o perímetro entre as ruas Júlio de Castilhos e Ramiro Barcelos. Conforme o secretário municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana, Vanir Ramos de Azevedo, a expectativa é de que, em no máximo oito meses, a revitalização das duas quadras da Floriano esteja concluída. "Seguindo determinações do prefeito Sérgio Moraes, estamos acompanhando os serviços de perto, com efetiva fiscalização, para garantir que os prazos estabelecidos no cronograma sejam rigorosamente cumpridos", frisa. Ele também recomenda aos motoristas que fiquem atentos ao tráfego e, se for possível, busquem rotas alternativas para desafogar o trânsito no local.

Esta segunda etapa da obra de ampliação e revitalização do calçadão da Marechal Floriano será custeada com recursos do Finisa, no valor total estimado em cerca de R$ 3 milhões. Além do aumento da calçada, as obras incluem a implantação de drenagem das águas pluviais, novos canteiros, instalação de bancos e arcos.