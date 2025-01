Orla de praia do Litoral Norte do RS vai passar por revitalização

As empresas envolvidas com o Pulse Resort Experience farão a revitalização da orla de uma praia no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. A modernização prevê bancos de concreto, floreiras clássicas, bicicletários, lixeiras, corrimãos, chuveiro, posto de estacionamento para salva-vidas, iluminação, estrutura compondo uma espécie de dique de proteção e concreto, definitiva para as marés altas que atingem a praia. O processo faz parte de uma contrapartida, exigida pela prefeitura, para a liberação do empreendimento, que fica em Curumim, na cidade de Capão da Canoa.

Já na entrada secundária, na avenida Edgar Schneider, será construída a rampa para acesso dos salva-vidas e dos pedestres, assim como bancos de concreto, floreiras, lixeiras e identificação. Ainda entre os dois acessos, na avenida Beira Mar, será implementada a pavimentação em blocos de concreto intertravados, assim como a construção de uma ciclovia e um calçadão para utilização da população. Também estão entre as contrapartidas a doação pelo empreendimento de 3.100 metros quadrados de blocos de concreto para as ruas da cidades (chamados de Pavi) e 1.400 metros de meios-fios para calçamento de ruas em Capão da Canoa.



Em uma área total de 435 mil metros quadrados, o Pulse Resort Experience possui 751 terrenos, sendo 712 residenciais e 39 comerciais. O empreendimento tem Licença de Instalação (LI) emitida pela Fepam e Registro de Incorporação (RI) protocolado no Cartório de Registro de Imóveis de Capão da Canoa. O empreendimento deve ser entregue no prazo de 36 meses.