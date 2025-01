Prefeitura de Torres inicia obras para instalar limitadores na Ponte Anita Garibaldi

Depois de assinar um acordo com a prefeitura de Passo de Torres visa melhorar a infraestrutura local e garantir maior segurança e mobilidade para a população. , o município de Torres, no Litoral Norte iniciou as obras de acesso à Ponte Anita Garibaldi, que liga os dois municípios. A iniciativa, que é fruto de ajustes no Termo de Convênio Intermunicipal firmado entre as duas cidades,e garantir maior segurança e mobilidade para a população.

O projeto, que está sendo executado pelo município de Torres, inclui a concretagem da barreira de acesso à ponte, uma etapa fundamental para o aprimoramento do tráfego na região. "Essa obra é um passo importante para a melhoria da infraestrutura de nossa cidade. A parceria entre os dois municípios é fundamental para que possamos avançar juntos no desenvolvimento da nossa região", afirmou o prefeito de Torres, Delci Dimer.

O município gaúcho e o catarinense ainda vão promover uma série de estudos sobre a estrutura da ponte, a fim de garantir a segurança no tráfego entre as cidades. Veículos com peso acima das 10 toneladas estão proibidos de circular no local.