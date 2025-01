Torres e Passo de Torres assinam convênio para manutenção de ponte

Um convênio entre os municípios de Torres e Passo de Torres-SC foi assinado no Fórum de Torres, na presença do juiz André Sühnel Dorneles e da promotora de Justiça Dinamárcia Maciel de Oliveira, com o objetivo de garantir a preservação e manutenção da ponte de concreto que liga as duas cidades. O convênio visa assegurar a segurança da estrutura e prevenir danos que possam ser causados por tráfego inadequado.

a Justiça obrigou que a prefeitura instalasse limitadores a possibilidade de que a estrutura pudesse cair A ponte que liga os dois municípios tem problemas há alguns anos, sobretudo pelo trânsito de veículos pesados. No fim do ano passado,para o acesso de veículos com 10 toneladas ou mais. Estudos teriam apontado, inclusive,

Entre as medidas previstas no acordo destaca-se a realização de estudos e laudos técnicos periódicos, visando o monitoramento da estrutural da ponte, com a identificação de patologias, desgastes e falhas que possam comprometer a segurança e a funcionalidade dela, prevê também o compartilhamento de custos e recursos financeiros, incluindo a definição de valores a serem aportados pelos municípios e pelos estados para a execução dos serviços.

O termo assinado também a criação de mecanismos de segurança para controlar o tráfego de veículos na ponte. A implementação de barreiras físicas e sistemas de monitoramento de tráfego são algumas das ações que serão adotadas para filtrar o tráfego e permitir apenas a passagem de veículos compatíveis com a capacidade da ponte.

Além disso, o convênio também prevê o desenvolvimento de campanhas educativas e de conscientização direcionadas a motoristas e pedestres, com o objetivo de informar sobre os limites de carga da ponte Outro ponto importante é a realização de vistorias periódicas, que incluirão análise do tráfego e o registro de infrações, para garantir o cumprimento das restrições impostas à proteção da ponte.