Situação da ponte pênsil sobre rio Mampituba preocupa população de Torres

Às vésperas de completar um ano da queda dos cabos da ponte pênsil sobre o rio Mampituba Passo de Torres (SC) e Torres (RS), a população local segue preocupada com a possibilidade de um novo rompimento. Diante deste risco, em maio de 2023, o Ministério Público da cidade gaúcha solicitou uma perícia. , que liga os municípios de, a população local segue preocupada com a possibilidade de um novo rompimento. Diante deste risco, em maio de 2023, o Ministério Público da cidade gaúcha solicitou uma perícia.

Por meio de nota, a prefeitura de Passo de Torres afirma ter um laudo técnico assinado pelo engenheiro civil Estevam Ricardo e pelo engenheiro mecânico Adilson José Marcos, constatando, que, “embora apresente danos aparentes, a estrutura da ponte não representa risco de queda iminente”. O texto diz também que “as condições gerais da ponte são satisfatórias, indicando a presença de impactos mínimos e recuperáveis. Esses impactos mínimos referem-se a pequenas perdas de desempenho e funcionalidade, principalmente relacionadas à estética”.

Embora, durante os trabalhos de inspeção, os profissionais tenham identificado sinais de oxidação, corrosão e ferrugem nas vigas metálicas, eles concluíram que “a perda de massa e espessura, dentro dos parâmetros encontrados (650 a 1500 g/m² e 80 a 200 micras, respectivamente) não compromete de imediato a integridade da estrutura”. Apesar disso, a passagem de veículos com peso superior a 10 toneladas está proibida.

Em comunicado à imprensa, a prefeitura de Torres declara que vem acompanhando o tema, juntamente com o Ministério Público. A administração pública comunica, ainda, que encaminhou ofício a Passo de Torres em 2022 requerendo documentos pertinentes ao caso. “O assunto ainda foi tema de reunião entre os prefeitos de Torres, Carlos Souza, e o de Passo de Torres, Valmir Augusto Rodrigues. No encontro, questões pontuais foram abordadas. A preocupação maior é quanto ao acesso de caminhões sobre a ponte, o que resulta em sobrecarga comprometedora”.

O município do lado do RS ressaltou também que “o responsável pelo projeto, licenças e execução da construção da ponte é a prefeitura do Passo de Torres, e na época da construção da mesma cabia à Prefeitura de Torres a pavimentação da rota viária do lado gaúcho bem como a manutenção, o qual é feita até os dias atuais”.



Entenda o caso

Na madrugada dia 20 de fevereiro de 2023, dezenas de pessoas caíram nas águas do Rio Mampituba, que separa o Rio Grande do Sul e Santa Catarina pelo Litoral Norte. O acidente que causou a morte de uma pessoa aconteceu quando cabos da travessia sobre o rio entre Torres (RS) e Passo de Torres (SC) se romperam. Embora a estrutura tivesse capacidade para 20 pessoas, relatos dão conta de que o número era muito maior no momento do rompimento.