Forças de segurança do RS atuam em resgate após queda de ponte em Torres

A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, por meio do Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS), está atuando no resgate de um grupo de pessoas que caiu de uma ponte pênsil sobre o Rio Mampituba, entre Torres, no Litoral Norte gaúcho, e Passo de Torres, em Santa Catarina. Os cabos da ponte se romperam parcialmente nesta madrugada (20/2).

Mais de 15 de pessoas já foram encaminhadas para atendimento médico. Os bombeiros trabalham com duas equipes de mergulhadores, além de três botes e duas motos aquáticas nas águas do Mampituba, além do efetivo em terra. Três pessoas que estavam sendo procuradas foram localizadas bem e já estavam em suas casas. No início da tarde, o CBMRS trabalhava com a informação de que duas vítimas masculinas seguiam desaparecidas.

A Brigada Militar (BM) também atua em apoio às equipes de Corpo de Bombeiros dos dois municípios que fazem divisa entre RS e SC. Pela manhã, equipe da Seção de Engenharia do Departamento de Criminalística do Instituto-Geral de Perícias (IGP) gaúcho chegou ao local para realização de perícia na estrutura da ponte. Além disso, efetivos das forças de segurança catarinenses também reforçam o atendimento na região.

Foi instalado no local um Sistema de Comando de Incidentes. Equipes da Prefeitura Municipal de Torres, Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros Militar do RS e de SC, Brigada Militar, Polícia Civil do RS e de SC e do IGP-RS estão instaladas na área e trabalham integradas nas buscas.