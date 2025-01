Hospitais de Canoas readequam atendimentos para reduzir filas

é uma medida adotada para reduzir a lotação dos espaços, visto que a instituição ainda está em obras O Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas, que atualmente funciona dentro da estrutura física do Hospital Nossa Senhora das Graças, no bairro Marechal Rondon, assumiu integralmente o atendimento de emergências no local a partir desta segunda-feira (27). A readequação do fluxo de atendimentos das casas de saúde, visto que apara ser reaberta.

Os pacientes que procuraram atendimento no local a partir de segunda-feira foram recebidos pela equipe e orientados conforme suas necessidades. Desde as enchentes de maio, os hospitais vêm compartilhando o mesmo espaço físico para atendimento de emergências, o que tem gerado transtornos aos pacientes.

No novo modelo, a Emergência passará a ser atendida integralmente pelo Hospital de Pronto-Socorro, com os atendimentos do Hospital Nossa Senhora das Graças voltados para internações, exames e procedimentos eletivos. O Hospital Universitário seguirá prestando apoio nos mesmos serviços. A nova Emergência gerida pelo Pronto-Socorro terá 77 leitos divididos entre UTI, Sala Vermelha e observação, além de duas salas cirúrgicas.

Para o novo modelo ser implementado, foi necessária a reorganização do fluxo de trabalho interno de funcionários, a definição de responsabilidades e adequações internas de cômodos e de móveis. Também foi criado um comitê de integração dos hospitais e portas de urgência e a Secretaria Municipal da Saúde para discutir o atendimento das unidades.

Nesta semana, o primeiro atendimento passará a ser realizado pela equipe do Hospital de Pronto Socorro, com os outros hospitais recebendo pacientes conforme suas atribuições.

O secretário municipal da Saúde de Canoas, Eduardo Bermudez, afirma que para solucionar a demanda reprimida dos hospitais é preciso olhar para o todo. "Um hospital depende do outro", explica Bermudez. "Temos que avaliar o sistema todo", disse.