Pelotas tem o primeiro caso de dengue confirmado em 2025

A Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas confirmou, na sexta-feira (24), o primeiro caso de dengue em Pelotas no ano. A informação foi divulgada no início da tarde pela equipe do setor de Vigilância em Saúde da secretaria. Trata-se de um episódio detectado em teste rápido feito em laboratório particular. Outros 18 casos estão sendo investigados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen), órgão responsável pelo quantitativo oficial de casos da doença no Rio Grande do Sul.

De acordo com Vera Neto, diretora de Vigilância em Saúde do município, testes rápidos feitos em laboratórios particulares tanto podem resultar em falso positivo como falso negativo, e não entram na contagem para positivos laboratoriais pelo Lacen. A medida segue orientação da nota técnica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) da Secretaria Estadual de Saúde.

Ao longo do fim de semana, um carro de som vai percorrer as ruas do bairro Simões Lopes, no perímetro delimitado pela avenida Brasil, praça 20 de Setembro/Duque de Caxias, rua Frederico Bastos e avenida Visconde da Graça (em trecho paralelo à BR 392), anunciando mutirão contra a dengue na região. No áudio, além do anúncio do serviço que será realizado segunda e terça-feira (dias 27 e 28), a prefeitura pede aos moradores que coloquem lixo e entulho em frente das casas para que as equipes façam o recolhimento. A mensagem também alerta contra os riscos da dengue e orienta a população a eliminar focos de água parada e descarte corretamente materiais acumulados e inservíveis.

A medida faz parte da campanha "Deu pra ti - Aqui a dengue não vai se criar", criada pela prefeitura para alertar os moradores sobre os riscos da dengue e as formas de prevenir a criação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da doença, A frente de trabalho vai contar com 44 agentes de endemia, 110 funcionários da Ssui e da empresa prestadora de serviços, sete retroescavadeiras, nove caçambas e dois veículos bobcat. Serão cobertos 64 quarteirões. A expectativa é de que sejam alcançados 3.320 imóveis. Este será o segundo mutirão de limpeza contra a dengue no município. O primeiro ocorreu semana passada na região da Gotuzzo, bairro Fragata