Em visita a Pelotas, Nísia Trindade anuncia medidas para combate à dengue

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, esteve em Pelotas e Bagé na quinta-feira (23) para cumprir uma agenda que abrangeu temas como investimentos em saúde, ampliação de acesso a especialistas e combate à dengue.

Em Pelotas, a agenda começou com reuniões junto ao prefeito Fernando Marroni (PT), além da prefeita de Rio Grande Darlene Pereira (PT) e outros representantes da região para discutir o programa Mais Acesso a Especialistas, que busca reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS). "Pelotas, que já é uma referência pela atuação de suas universidades e pelo conhecimento acumulado, será ainda mais forte no cuidado e na assistência à saúde", destacou Trindade.

Na Faculdade de Medicina da UFPel, a ministra celebrouo investimento de R$ 265 milhões, via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), destinados à ampliaçãodo hospital-escola da Ufpele torná-lo referência em oncologia e outras especialidades médicas. "Investimentos como esses são fundamentais para garantir um atendimento humanizado e qualificado à população do Sul do Estado", ressaltou a ministra.

Trindade ainda anunciou a implementação da tecnologia Wolbachia para o combate à dengue. O método consiste na introdução de uma bactéria no mosquito Aedes aegypti, transformando-o em um não-transmissor da doença. Os mosquitos com Wolbachia são liberados no meio ambiente para reproduzir, reduzindo gradativamente a circulação do vírus. "A população vê o mosquito, mas ele não transmite a doença. Essa tecnologia já começa a ser aplicada agora e trará resultados progressivos", explicou a ministra, enfatizando a importância do envolvimento comunitário com ações como os "dez minutos contra a dengue", que orientam cuidados para evitar focos do mosquito.

Outro compromisso foi a visita às obras do novo pronto-socorro regional de Pelotas, uma estrutura que contará com 121 leitos clínicos, incluindo 10 de UTI para adultos e pediatria, além de salas de cirurgia e recuperação. A previsão é que as obras sejam concluídas entre junho e julho de 2025, com a aquisição de equipamentos ainda dependendo de parcerias entre município, estado e União.

Após cumprir os compromissos em Pelotas, a comitiva ministerial seguiu para Bagé. No município, a ministra visitou a Santa Casa de Caridade de Bagé e a UPA 24h Padre Honorino João Muraro.