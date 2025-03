Prefeitura de Bagé será destino de R$ 1,92 milhões em emendas parlamentares

O prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi (PT), recebeu em seu gabinete na segunda-feira (24) o deputado federal Afonso Hamm (PP), que anunciou a destinação de R$ 1,92 milhões em emendas parlamentares. Os recursos serão repassados por meio do Executivo municipal e beneficiarão áreas como saúde, assistência social, segurança e infraestrutura esportiva.

As verbas destinadas por Hamm abrangem diversas iniciativas para a cidade. Na área da saúde, serão investidos R$ 300 mil no custeio de serviços de atenção primária, fisioterapia e odontologia, com R$ 100 mil especificamente destinados ao Centro de Referência ao Autismo. Além disso, serão aplicados R$ 250 mil no Fundo Municipal de Saúde para a aquisição de equipamentos.

Na assistência social, as emendas somam R$ 570 mil e atenderão as entidades assistenciais Fundação Geriátrica José e Auta Gomes, Associação dos Deficientes Visuais de Bagé (ADVMB), União Espírita Bageense - Caminho da Luz, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e Vila Vicentina.

Também serão realizados investimentos em infraestrutura esportiva, segurança e capacitação profissional rural, com a destinação de R$ 800 mil para melhorias no Complexo Esportivo do Militão, aquisição de equipamentos para a Guarda Municipal e apoio à capacitação rural, visando fortalecer o desenvolvimento econômico local.

Durante a reunião, também estiveram presentes a presidente da Câmara de Vereadores de Bagé, Andrea Gallina (PP), o ex-vereador e suplente Cleber Zuliani Carvalho (PP), o presidente do Progressistas em Bagé, Geraldo Gomes e o vereador de Hulha Negra, Luis Gustavo (PP).