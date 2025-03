Prefeitura de Bagé instituirá mínimo regional para servidores municipais

O prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi (PT), anunciou, nesta segunda-feira (24) que enviará à Câmara Municipal um projeto que estabelece o pagamento do salário mínimo regional como valor mínimo a ser recebido por servidores e servidoras da prefeitura.

De acordo com o chefe do Executivo, a medida garantirá que nenhum servidor municipal ativo ou inativo receba menos do que R$ 1.656,52, valor correspondente ao piso regional em vigor no Rio Grande do Sul.



Atualmente, 850 servidores da ativa e 286 aposentados e inativos recebem até o valor do salário mínimo nacional (R$ 1.518,00). Com a nova proposta, todos passarão a receber, no mínimo, o valor do piso regional, totalizando 1.136 matrículas, informou a assessoria de imprensa da prefeitura.



Mainardi também prometeu que os pagamentos serão feitos com retroatividade aos meses de janeiro e fevereiro.

De acordo com a prefeitura, o impacto mensal da medida para a equiparação dos vencimentos ao valor do piso regional será de R$ 184.869,47 para os servidores ativos e de R$ 42.836,04 para aposentados e inativos. Parte dos recursos para viabilizar o incremento salarial virá do conjunto de ações de contenção de despesas adotadas pela atual gestão.

O projeto será encaminhado à Câmara Municipal nos próximos dias.