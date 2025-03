Racionamento gera economia de 12% no consumo de água em Bagé, avalia prefeitura

O racionamento de água adotado em Bagé, no Sul do RS, desde o dia 8 de março, está proporcionando uma economia diária de 12% no consumo, avalia o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb). A medida vem permitindo uma redução mais lenta no nível das barragens que abastecem resistências e empresas do município.

Na quinta-feira (20), a autarquia decidiu pela manutenção do racionamento de 12 horas implantado em Bagé, intercalando dois diferentes setores da cidade, após uma reunião entre o diretor geral Max Meinke e o corpo técnico, segundo informações da assessoria de imprensa do órgão. Uma nova avaliação será realizada na segunda-feira (24).

A decisão se deu a partir de dados da Estação de Tratamento de Água (ETA) que mostram que a barragem da Sanga Rasa está 4,60 m abaixo do nível normal e a barragem do Piraí está com 2,75 metros negativos, somados à previsão de baixos volumes de precipitação para os próximos dias, o que preocupa a autarquia. Em março, até o momento, choveu apenas 18 milímetros, enquanto a média histórica do mês é de 116,4 milímetros. Em janeiro, a cidade também registrou precipitações muito abaixo da média, chegando, assim, a um déficit de mais de 200 milímetros, somando os dois meses.

Segundo a autarquia, estão sendo realizadas ações para amenizar os efeitos do racionamento. Uma delas foi a instalação de um booster (bomba) na Avenida Santa Tecla. Este equipamento é utilizado para regular a pressão, fazendo com que a água consiga chegar com força e de maneira mais rápida em regiões mais altas e/ou distantes. No caso deste instalado na Santa Tecla, busca melhorar o abastecimento de água nas pontas da rede dos bairros Malafaia e Ivo Ferronato. O booster foi acionado na quarta-feira (19) e já mostrou resultados positivos, segundo o órgão.

Entretanto, o Daeb também informou que os bairros Ivo Ferronato e Malafaia seguem tendo problemas de abastecimento devido às rupturas diárias da rede na Santa Tecla, em razão da obra de asfaltamento que está sendo realizada. Apesar de realizar reparos "o mais rápido possível", a autarquia pontua que necessário desligar os motores que abastecem esta região, "desestabilizando todo o sistema de distribuição".