União reconhece emergência em Bagé e outras 33 cidades gaúchas pela estiagem

Os danos e prejuízos provocados pela estiagem no Rio Grande do Sul levaram a Defesa Civil Nacional a reconhecerem decretos de situação de emergência de mais 34 municípios gaúchos nos últimos sete dias, elevando o estado a um total de 114 municípios com emergência oficializada pelo governo federal especificamente pela prolongada falta de chuvas.

Bagé, na região Sul do RS, cuja situação de emergência, decretada pela prefeitura em 28 de fevereiro reconhecida pelo governo do Estado enfrenta um racionamento de água de 12 horas diárias. Entre elas, está, na região Sul do RS, cuja situação de emergência,, também foina quarta-feira passada (12). Dois dias depois, na sexta-feira (14), o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) publicou a portaria oficializando o reconhecimento. Atualmente, a cidadediárias.

No mesmo dia, a União também reconheceu a situação dos municípios de Porto Xavier, São Vicente do Sul, Cerro Largo, Arroio do Tigre, Soledade, Agudo, Panambi, Erval Grande, Alpestre, Passa Sete e Doutor Maurício Cardoso.

Na terça-feira (18), somaram-se à lista as cidades de Constantina, Giruá, Jóia, Pântano Grande, Planalto, Santo Ângelo, Santo Cristo, Segredo, Sobradinho e Trindade do Sul, além de Maratá, no Vale do Caí, em decorrência de danos provocados por uma enxurrada.

Finalmente, na quarta-feira (19), foi reconhecida a situação de emergência dos municípios de Ametista do Sul, Augusto Pestana, Barros Cassal, Cristal do Sul, Encruzilhada do Sul, Mato Queimado, Muitos Capões, Paim Filho, Restinga Seca, Ronda Alta, São Luiz Gonzaga e Sete de Setembro. Outras duas cidades, Salvador do Sul e Tavares, tiveram emergência oficializada por conta de danos causados por fortes chuvas e queda de granizo.

Já até esta quinta-feira (20), segundo informações da Defesa Civil gaúcha, o governo do RS já homologou um total de 131 decretos de situação de emergência devido à estiagem. Desde 8 de janeiro, são 254 municípios gaúchos que publicaram decretos relativos à seca. Destes, 20 cidades decretaram emergência desde a última sexta-feira.

O reconhecimento oficial da situação permite que as prefeituras solicitem recursos do governo federal para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água mineral, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros.

De acordo com o MIDR, cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao ministério recursos para ações de defesa civil. A solicitação pelos municípios em situação de emergência deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no Diário Oficial da União (Dou) com o valor a ser liberado.

Confira as cidades gaúchas com situação de emergência oficializada pelo governo federal até agora

•19/03 - Ametista do Sul, Augusto Pestana, Barros Cassal, Cristal do Sul, Encruzilhada do Sul, Mato Queimado, Muitos Capões, Paim Filho, Restinga Seca, Ronda Alta, São Luiz Gonzaga e Sete de Setembro;

•18/03 - Constantina, Giruá, Jóia, Pântano Grande, Planalto, Santo Ângelo, Santo Cristo, Segredo, Sobradinho e Trindade do Sul;

•14/03 - Porto Xavier, São Vicente do Sul, Cerro Largo, Arroio do Tigre, Soledade, Agudo, Panambi, Bagé, Erval Grande, Alpestre, Passa Sete e Doutor Maurício Cardoso;

•12/03 - Boa Vista do Cadeado, São Pedro do Sul, Cerro Branco, Três de Maio, Charrua, Rondinha e Três Palmeiras;

•10/03 - Alegrete, Benjamin Constant do Sul, Campina das Missões, Nova Palma, Porto Mauá, Tunas, Tuparendi e Ubiretama;

•07/03 - Alecrim, Bossoroca, Entre-Ijuís, Esmeralda, Guarani das Missões, Inhacorá, Lavras do Sul, Maximiliano de Almeida, Monte Belo do Sul, Pinhal Grande, Porto Vera Cruz, São José do Inhacorá e São Valério do Sul;

•06/03 - Caçapava do Sul, Canguçu, Colorado, Miraguaí, Quatro Irmãos, Salvador das Missões, Santa Maria, Santa Rosa e São Borja;

•26/02 - Dilermando de Aguiar, Entre Rios do Sul, Erval Seco, Quevedos, Rio dos Índios, Rolador, Sant’Ana do Livramento, Santa Bárbara do Sul e São Paulo das Missões;

•25/02 - São Pedro do Butiá e Vitória das Missões;

•20/02 - Faxinalzinho, Jaguari e Pirapó;

•17/02 - Itacurubi, Jari, Roque Gonzales, São Gabriel, São Miguel das Missões e Silveira Martins;

•14/02 - São Francisco de Assis e Unistalda;

•12/02 - Cacequi, Esperança do Sul, Itaqui, Santiago e São Nicolau;

•10/02 - Capão do Cipó, Independência, Maçambará, Porto Lucena, Toropi e Tupanciretã;

•07/02 - Júlio de Castilhos, Nova Esperança do Sul, Rosário do Sul, Uruguaiana e Vila Nova do Sul;

•03/02 - Manoel Viana e Santa Margarida do Sul;

•19/02 – Doutor Maurício Cardoso e Arambaré