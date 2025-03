Hospital de Simulação da UCPel tem inauguração prevista para abril em Pelotas

De Pelotas

As obras do Hospital de Simulação (HSim) da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) estão na fase final, com inauguração prevista para abril. Concebido para servir ao curso de Medicina da universidade, a estrutura permitirá a realização de simulações de diferentes procedimentos clínicos em um ambiente controlado, sendo o primeiro equipamento deste tipo no Rio Grande do Sul.

O espaço, localizado no campus Franklin Olivé Leite, conhecido como Campus da Saúde, terá 1.021 metros quadrados de área construída e contará com 14 conjuntos de salas destinadas ao treinamento de estudantes e profissionais da saúde. O investimento total foi de aproximadamente R$ 6 milhões. Os treinamentos serão acompanhados por professores a partir de uma sala de controle, enquanto outros alunos poderão observar os atendimentos em tempo real.

De acordo com o reitor da UCPel, José Carlos Bacchettini Júnior, o local terá estrutura para simular procedimentos como cricotomia, traqueostomia, parto simples e auscultas cardíacas e pulmonares. “Nós temos aqui os modelos de entrada, os modelos mais sofisticados. Esse é um ambiente onde podemos simular diversas situações para aprimorar a formação dos nossos alunos”, afirma.

Além de ser utilizado por estudantes da universidade, o hospital poderá receber profissionais da saúde do setor público e privado para treinamentos específicos. O espaço também terá estrutura para pesquisas e testes de novas tecnologias aplicadas à área médica.

Segundo Inês Hirdes, laboratorista do HSim, os manequins utilizados nas simulações possuem sensores que permitem a reprodução de sinais clínicos, como sons respiratórios e cardíacos. “Temos um manequim de média fidelidade e complexidade, onde podemos escutar os sons respiratórios e cardíacos, simulando condições reais de atendimento”, explica.

A UCPel já realiza simulações práticas em outros laboratórios, mas este será o primeiro espaço dedicado exclusivamente a esse tipo de atividade. A universidade, que mantém cursos na área da saúde, planeja utilizar o hospital para complementar a formação acadêmica e oferecer atividades de atualização para profissionais do setor.