Reforma do Hospital de Pronto Socorro de Canoas pode atrasar

O prefeito de Canoas, Airton Souza, visitou nesta terça-feira (21) as obras de reforma do Hospital de Pronto-Socorro (HPS) da cidade, no bairro Mathias Velho. O objetivo da visita foi verificar o andamento dos reparos e a expectativa de conclusão do serviço. O hospital teve o primeiro andar totalmente alagado na enchente de maio de 2024.

Airton defendeu que é preciso agilizar a execução da obra e disse estar frustrado com o andamento do serviço, especialmente porque enquanto o prédio é reformado o Hospital de Pronto Socorro vem realizando os seus atendimentos dentro da estrutura física do Hospital Nossa Senhora das Graças. "Existe uma expectativa de conclusão e a obra andou muito pouco", declarou o prefeito. "Queremos clareza na execução da obra e queremos que o prazo seja cumprido", complementou.

O contrato para a reforma, assinado ainda na administração passada, prevê que os trabalhos durem 120 dias, com a conclusão, portanto, prevista para meados do mês de abril. Mas o andamento dos serviços indica que poderá ser necessário estender o prazo.

O diretor da Elmo Eletro Montagens, responsável pela obra, André Sant'Ana, disse que problemas não previstos no projeto original foram encontrados durante as obras e será necessário lidar com eles para que a reforma possa ser concluída. "Estamos reavaliando o projeto por causa dessas questões", explicou Sant'Ana, dando como exemplo danos na rede elétrica do prédio que só foram revelados quando a obra começou de fato.

O secretário municipal da Saúde, Eduardo Bermudez, explicou que a expectativa de reabertura do Hospital de Pronto-Socorro depende do andamento e da conclusão da reforma. O diretor do hospital, Sérgio Ruffini, adiantou que, com a reforma, será possível efetuar mudanças na disposição das estruturas internas da casa de saúde, de modo a racionalizar os processos de atendimento e oferecer um melhor atendimento aos pacientes do hospital.