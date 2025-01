Unidade em hospital de Novo Hamburgo ficará fechada por 30 dias

A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo informou que o período necessário para o restabelecimento da Unidade Águia será, no mínimo, de 30 dias, em razão do incêndio ocorrido na segunda-feira (20) no Hospital Municipal de Novo Hamburgo. As chamas foram causadas por um paciente que estava internado em um quarto de isolamento na unidade.

Por determinação do prefeito Gustavo Finck, as equipes técnicas estão analisando a viabilidade de uma reforma integral da unidade. Existe um projeto concluído, mas ele necessita de atualização de valores e possíveis ajustes na estrutura. Após essas etapas, o município buscará captar recursos junto ao governo estadual e federal para viabilizar as obras.

Conforme a nota, os procedimentos eletivos para pacientes que não estão internados no hospital permanecem temporariamente suspensos. No entanto, as visitas foram retomadas nesta terça-feira (21) e estão liberadas, de acordo com os horários estabelecidos por cada unidade de internação do Hospital Municipal.

A direção da Fundação complementa que ocorreram, por conta da situação, sete transferências de pacientes para outros hospitais, sendo eles direcionados aos municípios de Taquara, Estância Velha, Portão, Três Coroas e Dois Irmãos. Nenhum profissional ou paciente sofreu ferimentos.