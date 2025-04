Viamão ultrapassa a marca de 1 mil casos de dengue em 2025

por conta do surto da doença instalação do hospital de campanha - anunciada na última semana - ainda não tem previsão de entrega, devido à necessidade de localizar um fornecedor no estado que entregue um transformador especial para adequação da carga elétrica de 220V para 110V. Após a prefeitura de Viamão decretar situação de emergência em saúde pública devido à epidemia de dengue na cidade na semana passada, foi solicitado apoio ao Exército brasileiro para auxiliar o sistema de saúde municipal. Nesta segunda-feira (31), a prefeitura reuniu-se com representantes das Forças Armadas para determinar suas ações em campo, e informou que a- anunciada na última semana -, devido à necessidade de localizar um fornecedor no estado que entregue um transformador especial para adequação da carga elétrica de 220V para 110V.

A abertura desse espaço é vista como uma das alternativas para o município da Região Metropolitana, devido ao aumento significativo da doença, que até o momento contabiliza 1.080 casos positivos. Desde fevereiro a prefeitura realiza mutirões de combate, aplicação de inseticidas nas ruas, borrifação domiciliar e fumacê.

Para combater o avanço da epidemia, a partir desta quinta-feira (3), o município contará com o apoio de 30 oficiais de carreira do Comando Militar do Sul que atuarão na aplicação de inseticida nos bairros, além de abordagens e visitas domiciliares para remoção de focos de proliferação do mosquito. A partir desta terça-feira (1), a Vigilância Sanitária e o Estado estarão em São Leopoldo, na região metropolitana, para capacitá-los.

Sobre o hospital de campanha, que ainda está em fase de ajustes técnicos, a prefeitura confirmou que a estrutura ficará junto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, localizada na avenida. Senador Salgado Filho, no bairro Cecília. O Executivo municipal informou que ainda não há previsão de abertura devido à dificuldade em encontrar um transformador no Rio Grande do Sul, e a única opção identificada até o momento está em São Paulo, o que atrasaria a instalação e funcionamento do local. Além disso, a prefeitura solicitou ao governo federal o envio de recursos a fim de contratar profissionais da saúde para atuarem emergencialmente na cidade, mas ainda não obtiveram retorno.

A partir da reunião, realizada nesta segunda-feira (31), um alerta foi enviado para a população dos bairros Augusta, Jari e Cecília, pois as equipes do Exército estarão em campo realizando visitas para limpeza de pátios e remoção de focos do mosquito. Além disso, a secretaria de Saúde reforça que a unidade Augusta Meneguine está com pronto atendimento, das 8h às 20h, para casos suspeitos de dengue e todas as unidades de saúde dispõem de vacina contra a doença. Na sexta-feira (28) o município recebeu 1.900 doses da vacina contra a dengue e 244 foram aplicadas nas ações do final de semana na população da cidade.