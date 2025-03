Hospital de campanha é cogitado devido à surto de dengue em Viamão

Em razão do aumento expressivo de casos de dengue no município, a prefeitura de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, assinou um decreto de emergência nesta terça-feira (25) e um hospital de campanha do Exército é cogitado. O decreto ocorre após o registro de pelo menos 899 casos registrados da doença desde o início do ano.

O prefeito Rafael Bortoletti (PSDB) destacou a necessidade urgente de apoio para controlar a situação. O decreto solicita, entre outras medidas, auxílio do Exército Brasileiro para a limpeza da cidade e a instalação de um hospital de campanha para atender os casos mais graves. Também será solicitado ao governo federal o envio de recursos para a contratação de profissionais da saúde para atuar emergencialmente na cidade.



"Eu preciso aumentar as equipes da cidade. Estamos com a UPA com, no mínimo, 50% da sua capacidade comprometida devido à dengue. Precisamos de mais capacidade e velocidade para não comprometer nossos serviços de saúde", afirmou o prefeito.



A Secretaria de Saúde de Viamão, por meio da secretária Michele Galvão, revelou que os casos da doença aumentaram 451% em relação ao mesmo período do ano passado. “Em 2024, na semana epidemiológica 12, a cidade registrou 157 casos. Este ano, o número subiu para 899. Esse aumento exponencial nos levou a adotar o decreto de emergência em saúde pública”, explicou Michele.



Medidas já adotadas para combater a dengue



Desde fevereiro, a Prefeitura de Viamão tem implementado diversas ações para conter a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Estão sendo realizados mutirões de combate, aplicação de inseticidas nas ruas e borrifação domiciliar e fumacê com apoio da Secretaria Estadual de Saúde. Além disso, vacinas contra a doença foram disponibilizadas em escolas das áreas mais afetadas, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal da população. No entanto, apenas 38% do público-alvo foi vacinado até o momento.

Prefeitura de Viamão/ Divulgação/JC

Um projeto de lei enviado à Câmara de Vereadores visa aplicar uma multa de R$ 5 mil para quem for flagrado descartando lixo irregularmente, como forma de combater os focos do mosquito.



Pronto atendimento e ações emergenciais



A prefeitura também implantou um pronto-atendimento na unidade de saúde Augusta Meneguine para atender pacientes com sintomas de dengue das 8h às 20h, além de ações de eliminação de focos de lixo com apoio da Secretaria de Obras.



“Estamos trabalhando incansavelmente para conter a epidemia e proteger a saúde da nossa população. As ações continuam e contamos com a colaboração de todos para vencer esse desafio”, finalizou a secretária Michele Galvão.