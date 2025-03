Viamão enfrenta surto de dengue com o registro de 572 casos confirmados da doença

Com uma população de mais de 224 mil pessoas e distante 10 km de Porto Alegre, a cidade de Viamão, na Região Metropolitana, enfrenta um surto de dengue. O município registra a ocorrência de 572 casos positivos confirmados da doença, segundo a prefeitura de Viamão. Um levantamento do Executivo municipal aponta que 95% dos casos estão concentrados nos bairros Paraíso, Augusta e Cecília.

Com o objetivo de proteger a saúde da população e controlar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, o Executivo municipal realiza diversas ações de combate à doença. As principais iniciativas incluem a realização de mutirões de visitas nas residências dos bairros afetados. Já foram realizados três mutirões nos dias 8, 25, 26, 28 de fevereiro e no dias 15 e 17 de março com a participação de 47 agentes de endemias e 100 agentes de saúde, com o objetivo de orientar e eliminar focos do mosquito nas residências.

Com relação à remoção de pontos de descarte irregular de lixo, a Secretaria Municipal de Obras tem intensificado a remoção semanal dos pontos de descarte irregular de lixo, uma ação fundamental no combate ao mosquito transmissor da dengue. Também são realizadas a aplicação de inseticida. Em todos os casos suspeitos de dengue, são realizadas três aplicações de inseticida. Se o caso for confirmado, são realizadas mais duas aplicações, totalizando cinco aplicações.

Sobre a vacinação contra a dengue, a prefeitura de Viamão diz que está intensificando as ações, principalmente nas escolas. As unidades de saúde do município estão abertas inclusive no sábado para aumentar a cobertura vacinal - um levantamento da prefeitura aponta que a procura pela vacina ainda está abaixo do esperado. Uma ação conjunta da prefeitura em parceria com o governo do Estado realiza a aplicação de inseticida por meio da UBV Veicular (fumace), uma técnica eficaz no combate ao mosquito.

Também foi implementada, a Borrifação Residual Intradomiciliar, que consiste na aplicação de inseticida nas paredes das residências. A medida garante a proteção do ambiente por até quatro a seis meses e, quando aplicada em 60% das residências de uma área, pode reduzir os casos de dengue em até 96%.

A prefeitura de Viamão pede que a população de Viamão participe das ações de combate à dengue, ao manter seus imóveis livres de focos do mosquito, não realizando descarte irregular de lixo e utilizando os serviços oferecidos pelo Executivo municipal, como a vacinação e os mutirões de visita domiciliar.



Dicas contra o mosquito da dengue

- Mantenha caixas d’água, tonéis e outros reservatórios de água sempre limpos e bem tampados

- Descarte garrafas pet e embalagens vazias de forma adequada

- Amarre bem os sacos de lixo e coloque para coleta nos dias certos

- Limpe as calhas regularmente

- Coloque areia nos pratos das plantas

- Guarde pneus em locais fechados ou descarte em borracharias

- Não esqueça de verificar equipamentos como os reservatórios das geladeiras que podem acumular água