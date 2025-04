Prefeitura de Santa Cruz do Sul recebe o repasse de duas novas ambulâncias para utilização do SUS

Em um ato simbólico, o prefeito de Santa Cruz do Sul, Sérgio Moraes, repassou duas novas ambulâncias ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os veículos, no valor de R$ 289 mil cada, foram entregues pelo governo federal ao município e fazem parte da renovação da frota nacional. No Rio Grande do Sul, 111 ambulâncias foram entregues a 99 municípios.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Rabuske, as ambulâncias chegam para suprir uma necessidade urgente de renovação da frota, substituindo veículos com muito tempo de uso e que agora irão para a reserva técnica.

Ambas as unidades vêm equipadas com torpedo de oxigênio, maca retrátil e duas macas rígidas. Uma delas será destinada para o suporte básico, ou seja, para atendimento a casos de menor complexidade, dentro do município. Já a outra irá atuar no transporte de pacientes graves dos municípios da área de abrangência da 13º CRS, para os hospitais. Nesse caso, será equipada também com respirador e cardioversor.