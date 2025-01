Sistema vai localizar buracos em ruas e avenidas de Pelotas

Uma parceria entre a Secretaria de Obras e Pavimentação e a Companhia de Informática de Pelotas (Coinpel) vai viabilizar um sistema em que o cidadão possa mostrar a localização exata de buracos em vias pavimentadas de Pelotas. Assim, o morador irá ajudar a identificar a demanda e contribuir para agilizar as ações de tapa-buracos da prefeitura.

O secretário de Obras e Pavimentação, Rogério Salazar, e equipe, estiveram reunidos com integrantes da Coinpel, que está elaborando o sistema que será implantado tão togo chegue o material para colocar em funcionamento a usina de asfalto. "Temos ciência de que a demanda é muito grande e que dificilmente será zerada, mas pretendemos trabalhar com transparência e confiamos que esse sistema vai agilizar o serviço. Há buracos que representam risco e demoram para chegar ao conhecimento da secretaria. Esperamos que esse sistema ajude a identificar essas urgências, assim poderemos determinar as prioridades, agilizar os serviços e melhorar a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres", ponderou Salazar.

O sistema criado para a cidade funcionará a partir do CEP, com campos para inserir foto e ponto de referência. Além de fazer a gestão de demandas, disponibilizará relatórios atualizados dos serviços realizados. O formulário específico permitirá ao morador da cidade enviar a solicitação de tapa-buraco diretamente à prefeitura, o que deve proporcionar mais celeridade e transparência aos serviços prestados pela secretaria e, também, agilizar a resolução dos problemas nas ruas e avenidas da cidade.

"Ele também possibilita a comunicação com o solicitante e, posteriormente, a análise dos dados via geração de relatórios", informou a diretora-presidente da Coinpel, Marlise Sinigaglia. Ela disse que a Coinpel está visitando todas as secretarias para identificar como pode auxiliar na resolução dos problemas, através do desenvolvimento de sistemas exclusivos para cada setor.